«Irma» wütet: Diese Vorher-Nachher-Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung

Tropensturm «Irma» war am vergangenen Mittwoch erstmals auf der kleinen Karibikinsel Barbuda an Land getroffen. Es ist einer der schwersten jemals in der Region registrierten Tropenstürme. Einige Gegenden in der Karibik wurden so schwer zerstört, dass sie als unbewohnbar gelten.

Vorher/nachher-Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung

(DigitalGlobe via AP)

keystone/googlemaps

(DigitalGlobe via AP)

(DigitalGlobe via AP)

(DigitalGlobe via AP)

(digitalglobe via ap)

(Joshua Stevens/NASA Earth Observatory via AP)

(whr)

Hurrikan «Irma» hinterlässt ein Bild der Zerstörung 44s Hurrikan «Irma» hinterlässt ein Bild der Zerstörung Video: srf/SDA SRF

