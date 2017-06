Bild: Hulu

Vergewaltigt, verstümmelt, verstummt: Spiegelt «The Handmaid's Tale» Trumps Amerika?

Die Hulu-Serie über ein Amerika nach der Nuklearkatastrophe, das fruchtbare Frauen zu Gebärmaschinen degradiert, sorgt für panische Diskussionen.

Die Zahl 1984 ist mindestens dreifach in den steinernen Boden der Kulturgeschichte gemeisselt. Erstens, weil ein Schaffhauser Musiker namens GUZ damals ein Mädchen kennen lernen wollte und darüber den Song «Sommer 1984» schrieb. Zweitens, wegen George Orwells Erfindung des Big Brothers im Roman «1984».

Und drittens schrieb 1984 Margaret Atwood jene Schauergeschichte, von der gerade alle sagen, dass sie als Metapher für Trump und die Frauen Amerikas zu lesen sei. Das ist Bullshit. Obwohl Atwoods Roman «The Handmaid's Tale» («Der Report der Magd») wirklich schlimm ist. Als Dystopie. Nicht als Prophezeiung.

Bild: AP/The Canadian Press

1984 lebte Margaret Atwood in Westberlin. Die ummauerte Stadt mit ihrer Todeszone muss sich bedrohlich angefühlt haben für die Kanadierin. Denn sofort schrieb sie Mauern, die voller Leichen hängen, in ihren Roman. So, wie auch alle andern Schrecken ihres Buches im «Alptraum der Geschichte», wie sie sagt, schon einmal vorgekommen seien.

Deutsche Nazis, afroamerikanische Sklavenschicksale, argentinische Kinderräuber, die Sowjetpräsenz in der DDR und das Warenangebot in Ostberlin werden zusammengeworfen. Der Überwachungsterror aus «1984» trifft auf Episoden aus der Geschichte aller Geschichten, der Bibel. Eine Collage als Parabel.

Konkret hat Margaret Atwood einen Staat namens Gilead erfunden. Er ist eine Theokratie, ein Gottesstaat nach alttestamentarischem Vorbild. Gilead ist nicht irgendwo, Gilead ist Nordamerika nach einer Nuklearkatastrophe. Millionen von Frauen sind unfruchtbar. Die Fruchtbaren werden gejagt, gefangen und in eine Art Gebärkloster gesteckt, wo sie mit mächtigen Männern Kinder machen müssen. Wer nicht gehorcht, wird gefoltert, verstümmelt, verbannt. Bücher sind verboten. Amerika ist eine Kolonialmacht.

Das Böse bei Atwood ist ultrachristlich, konservativ, patriarchal und weiss. Ein Roman wie eine Schablone. Simpel und eingängig.

Trailer zu «The Handmaid's Tale» Video: YouTube/Hulu

Klar, dass aus diesem Stoff eine Serie werden musste. Je unsicherer sich die Welt fühlt, desto süchtiger ist sie nach dystopischen Stoffen. Nach Weltuntergangsszenarien. Nach «Hunger Games» und «Games of Thrones». Nach «Westworld», «The Leftovers», «The Walking Dead». Schliesslich müssen die ganzen Verlustängste irgendein Ventil finden.

Dystopische Bücher, Filme und Serien sind die Albträume, die wir mit offenen Augen träumen.

Das Videoportal Hulu hat die Gelegenheit ergriffen und aus Atwoods nicht gerade umfangreichem Buch eine Serie gemacht, die zweite Staffel ist bereits in Planung. Elisabeth Moss, die seit «Mad Men» und «Top of the Lake» allgemein als «American Treasure» gilt, spielt die Hauptrolle, spielt Offred («of Fred», denn Fred heisst ihr Besitzer und Besamer), früher eine typische Starbucks-Gängerin, jetzt eine Sklavin.

Bild: Hulu

Alexis Bledel, die Rory aus den «Gilmore Girls» wurde als Köder für ein Publikum, das deutlich unter dem Schnitt von Atwoods Leserschaft liegen dürfte, eingeschleust. Sie ist gut, Bledels Szenen die eindringlichsten, ihr Schrecken der Grösste. Sie, die schon in «Mad Men» als verheiratete Geliebte eines verheirateten Werbers in der Psychiatrie unter Elektroschocks gesetzt wurde, wird nun in «The Handmaids' Tale» als unwillige, da lesbische Gebärmaschine kurzerhand genitalverstümmelt. Einer andern wird ein Auge ausgerissen.

Die monatliche Vergewaltigung durch den Besitzer wirkt dagegen schon fast tröstlich. It's a cruel, cruel world.

Bild: Hulu

Dazwischen geschieht allerdings nicht sooo viel. Zwischen all den peinigenden Ritualen wie kollektivem Slutshaming sehen wir vor allem, wie Elisabeth Moss in ihrer klösterlichen Kammer kauert (am liebsten im Kleiderschrank) und lange laut nachdenkt. Wie sie lauscht und leidet und Rückschau hält auf ihr normales, langweiliges Leben vor Gilead.

Mit Lancierung der Hulu-Serie schoss Atwoods Buch auf Platz 1 der amerikanischen Bestsellerlisten, (bei Amazon ist es noch immer auf Platz 7), dorthin, wo nach der Wahl von Trump eben noch «1984» gestanden hatte.

Aktuell steht bei Amazon Milo Yiannopoulos' am 4. Juli im Selbstverlag erscheinendes Buch «Dangerous» zuvorderst. Der Spitzenplatz gehört den radikalsten Positionen.

Die Betroffenheitsbezeugungen von Zuschauerinnen und Journalistinnen nehmen angesichts von «The Handmaid's Tale» kein Ende. Anti-Trump-Demonstrantinnen verkleiden sich als Handmaids. Alle signalisieren sie Angst. Angst davor, dass die Fiktion Realität werden möge. Wenn sie es denn nicht schon ist! «The New Republic» vergleicht gar Gilead mit Texas und Indiana. Aber warum? Ist es wirklich derart spät im Trump-Land? Ist es nicht.

Bild: Eric Gay/AP/KEYSTONE

Anderswo schon. Anderswo mag Atwoods Vision einem Teil der alltäglichen Wirklichkeit entsprechen. Aber reden die trumpisierten Amerikanerinnen auch über die Mädchen von Boko Haram? Die gesteinigten Ehebrecherinnen in Afghanistan? Die vergewaltigten Frauen in Indien? Nein. Tun sie nicht. Sie sehen sich selbst und nur sich selbst als Opfer. Und Margaret Atwood suggeriert, dass irgendwo in Amerika bereits eine neue Offred die Unterdrückung erlebe, die sie im Roman beschrieben hat.

Bild: hulu

Und so wird denn die amerikanische Rezeption von «The Handmaid's Tale» – Monate nach dem Women's March auf Washington – zu einem einigermassen ärgerlichen Rückfall in den 80er-Jahre-Feminismus, unter dessen Einfluss Atwood beim Schreiben logischerweise stand. Jenen Feminismus, der anklagte und bezichtigte und die Welt ganz klar in Opfer und Täter aufteilte. Opfer sind passiv. Sie tragen keine Verantwortung. So wie Offred, die widerstandslos unverständlich viel mit sich geschehen lässt.

«The Handmaid's Tale» ist ein historisches Stück Literatur, gewachsen aus historischen Versatzstücken. Nicht die amerikanische Gegenwart.

Liebe Opfer-Amerikanerinnen, die ihr gerade in weissen Hauben rumjammert: Hört auf damit, euch selbst jede Verantwortung an der Demokratie abzusprechen, in der ihr lebt. Ohnmacht mag bequem sein, aber sie ist keine Option. Ihr alle habt Trump mitgeboren, er kam nicht einfach über euch. Und wenn ihr schon die Fiktion mit der Realität gleichstellt: In euren Kinos, hören wir, läuft jetzt gerade «Wonder Woman». Die Frauen darin sollen verdammt stark sein.

Auch das wird dich interessieren: Adieu, «House of Cards», wir liebten dich heiss, aber Trump hat dich getötet. Ein Nachruf Grosse Bojen, winzige Handlung: Die «Baywatch»-Stars damals und heute «13 Reasons Why» gibt mir 1000 Gründe, wieso ich nie mehr Teenie sein will Nach den neuen «Twin Peaks»-Folgen ist der Kopf wie ausgelöffelt Dieser Däne redet nur von Sex! Am Dreh des SRF-Zweiteilers «Private Banking» «The Crown» ist eine verfluchte Netflix-Droge. Pardon, die beste Serie der Welt Von genial bis schräg: 10 kurze Filme für ein langes Wochenende Serien sind deine Droge? Dann heisst dein Dealer HBO «Hamster»-Regisseur Constantin: «Wir wollten einen Anti-Trump.» «Mich berührt, wie sehr er seine Heimat liebt»: Joseph Gordon-Levitt im Video-Interview über Snowden Ich mach seit 20 Jahren Interviews. Keins war so ein Desaster wie das mit Hugh Grant Beim Sex mit Colin Firth braucht Renée Zellweger einen besonders grossen Kran. Die «Bridget Jones»-Regisseurin packt aus Er muss es wissen: Pablo Escobars Sohn findet 28 Fehler in «Narcos» (*ACHTUNG SPOILER*) Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat 6 TV-Tabus von 1949 und 6 Nacktszenen aus «Game of Thrones» zum Vergleich Hier ist DIE DROGE für alle Fans von «Bachelorette» und «Bachelor» Was du im Internet legal herunterladen darfst – und was definitiv nicht Wenn du bei diesem krassen Filmquiz nur schon die Hälfte schaffst, bist du richtig gut imfall 23 Probleme, die jeder Netflix-Nutzer nur zu gut versteht Auf Deutsch sind sie die «Satansweiber von Tittfield». Doch der Original-Filmtitel lautet ...? In diesen 15 Filmen wurde mit Spezialeffekten getrickst, ohne dass du es gemerkt hast Nach diesem Artikel werden Sie Filmplakate mit völlig anderen Augen sehen Haie vs. Hitler – diese 10 Filme sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind Die Deutschen sind von Frankenstein besessen, bei den Franzosen ist alles Sex 13 Fehler, die du beim Schauen deiner Lieblingsfilme übersehen hast Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo