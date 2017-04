Bild: Frank Augstein/AP/KEYSTONE

Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen

Hénin-Beaumont war gestern der Ort «wo das Volk ist», wie es Marine Le Pen sagen würde. Es war der Ort, wo sich Le Pens rechtsnationalistische Freunde trafen. Eine Reportage aus dem Norden Frankreichs.

camille kündig, hénin-beaumont

«Aux armes, citoyens!» – schon von weitem hört man die Marseillaise vor dem Centre François Mitterand. Die Anhänger von Marine sind bereits hier, angereist sind sie aus ganz Frankreich. Lilly zum Beispiel hat über 900 Kilometer zurückgelegt, um ihr Idol in der nordfranzösischen Kleinstadt Hénin-Beaumont zu treffen.

Hénin-Beaumont Hénin-Beaumont ist eine französische Stadt im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie zählt knapp 27'000 Einwohner. In der ehemaligen Kohlenminenstadt liegt die Arbeitslosenquote bei 19 Prozent, das ist viel höher als im Rest des Landes. Der Anteil der armen Haushalte liegt bei 24 Prozent. Die Stadt wird seit 2014 vom FN-Mann Steeve Briois regiert. Davor wurde in Hénin-Baumont immer sozialistisch, gar kommunistisch gewählt. Auslöser für die politische Kehrtwende der Stadt war Gérard Dalongville. Der Sozialist regierte ab 2001. Im Jahr 2009 wurde er verhaftet, in der Stadtkasse klaffte dann ein Loch von 12 Millionen Euro und Dalongville wurde wegen Unterschlagung von öffentlichen Geldern zu vier Jahren Haft verurteilt.

Sie und die weiteren Frontistes schwingen mit ihren Fahnen auf und ab, hie und da erdröhnt ein donnerndes «On est chez nous!» (Wir sind hier bei uns). Ich spüre, wie ich Gänsehaut kriege. Ob das am aufmüpfigen Patriotismus liegt, den ich in gewissem Masse durchaus zu schätzen weiss, oder ob mir das Ganze gruselig ist? Ich weiss es nicht. Angst habe ich aber nicht. Mit meinen blonden Haaren und meiner schnewittchenweisser Haut sehe ich ja aus wie eine echte Française de souche (eine «echte» Französin).

Medienschaffende dürfen als erstes durch die Security. Bei der Wahlveranstaltung von Emmanuel Macron, die ich am Nachmittag besucht habe, wurden mein Rucksack und ich ganze viermal kontrolliert, bis ich endlich in die Halle treten durfte.

Hier, beim rechtsextremen Front National, muss ich mein Säckli nur einmal kurz öffnen – das erstaunt mich. Rund eine halbe Stunde später füllt sich die Halle. Man erkennt von weitem, wer ein Journalist ist, wer ein Anhänger: Die FN-Männer tragen Hemd und Anzug, die Frauen schicke Kleider mit Stöckelschuhen – oft in Pastellfarben, oder sie haben sich in FN-Kleidung gehüllt. Ansonsten sehen sie unscheinbar aus, wie die zig Franzosen, die ich durch den Tag gesehen habe.

So sah es in der Halle aus.

Man isst, trinkt, und spekuliert über den Wahlausgang. Je näher das Nachrichtenjournal von 20 Uhr rückt, desto aufgeregter sind die Menschen. Um Punkt 20 Uhr beginnt die Sendung. Alle halten den Atem an, es ist ganz still. Der Moderator eröffnet: Marine Le Pen kommt mit 21,7 Prozent der Stimmen in die Stichwahl.

Es bricht Jubel aus. Die Leute rufen «Marine présidente, Marine présidente» und fallen sich in die Arme. Dann singen sie wieder: die Marseillaise und Klassiker der Musique française. Ich will mir etwas zu trinken hohlen und mir wird Champagner angeboten. Als ich dankend ablehne, werde ich als Spielverderberin betitelt.

Stimmen aus dem FN-Lager

Rund eine Stunde später tritt Marine auf die Bühne. Ich kann sie kaum sehen, hören tue ich ihre Rede aber gut. Sie spricht vom «System», das «mit allen Mitteln» versucht habe, die grosse politische Debatte, die diese Wahl darstellen sollte, zu ersticken. Sie warnt vor Macron und seinem «Weg zur totalen Deregulierung, der Massen-Einwanderung und der freien Zirkulation von Terroristen.» Und sie wirbt für sich als «neues Gesicht» der Politik.

Die Menschenmenge ist ausser sich. Sie schreien wieder: «Marine présidente!» Jedes Mal wenn Le Pen den Namen «Macron» ausspricht, ertönen laute Buhrufe. Dann strahlt die Politikerin jeweils auf die Menge herab. Nur Minuten später verlässt sie die Bühne des François Mitterand wieder und verschwindet durch den Hinterausgang.

"Vive le Peuple ! Vive la République ! Vive la France !" #Présidentielle2017 #AuNomDuPeuple pic.twitter.com/efXB5Tom2G — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 23. April 2017

FN-Grösse Gilbert Collard zum Resultat Video: watson

Marine Le Pen werde Frankreich wieder zu dem machen, was es einst war, «Elle va rendre sa grandeur à la France», versuchen mir etwas alkoholisierte Anhänger nach Le Pens Rede zu erklären. Trump lässt grüssen. In der Halle wird gleichzeitig ein Lied von Johnny Hallyday gespielt, die Anhänger fangen zaghaft an zu tanzen. «Allumez le feu», singt der alternde Chansonnier.

Doch richtig in Feststimmung kommen die FN-Fans nicht. Nur eine halbe Stunde nachdem Le Pen die Bühne verlassen hat, ist die Hälfte der Besucher auch weg. Es tänzeln und feiern nur noch vereinzelte Gruppen. Und diese werden von den Medien belagert. (s. Video).

Lauer Gänsemarsch und Show für die Kameras – so feierten die FN-Wähler Video: watson

FN-Bürgermeister Steve Briois erklärt, warum Le Pen laut ihm am 7. Mai gewinnen wird. Video: watson

Um elf Uhr bleiben im Hauptraum der Halle dann noch höchstens 60-70 Menschen. Mindestens die Hälfte davon sind aber Journalisten aus der ganzen Welt. Ich versuche, ein letztes Quote zu erhalten und rufe mir ein Taxi.

Auf dem Weg zum Hotel fragt mich der Chauffeur, wie der Abend denn verlaufen sei. Diskussion eröffnet. Ich frage ihn, ob er auch ein Fan vom Front National ist, wie so viele in der Region. Der Mann verneint und erzählt, er habe für Fillon gestimmt. Nun sei er nicht nur enttäuscht sondern auch ahnungslos. Ahnungslos, weil er nun nicht wisse, was er am 7. Mai tun soll: sich seiner Stimme enthalten oder sein Zetteli in die Urne von Marine Le Pen legen.

Das könnte dich auch interessieren: «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Prostituierte zu sein bedeutet viel mehr als Sex zu haben: Diese 6 bizarren Kundenwünsche sind wirklich ... gefühlsecht Wie das berühmteste Wunderkind der Schweiz das Schulsystem ändern will Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Facebook Live muss weg! 😡 Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan Wenn Länder Gesellschaftsspiele wären – du wirst NIE GLAUBEN, was die Schweiz ist Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen United wirft Hochzeitspaar aus dem halbleeren Flugzeug «Die Abstimmung hätte niemals stattfinden dürfen» – das schreibt die Presse zur Türkei Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern 6 Tipps, wie du gefälschte Gadgets erkennst Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo