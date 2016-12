Kein Happy End: Verliebter Professor inszeniert Entführung einer Studentin

In Liebe zu einer Studentin entflammt hat ein russischer Uni-Professor eine falsche Entführung seiner Angebeteten inszeniert, um sich dann selbst als Retter feiern zu lassen. Der 60-Jährige hatte im November 2015 zwei vermeintliche Kidnapper für umgerechnet rund 112'000 Franken angeheuert, die seine und die Entführung der 24-jährigen Studentin vortäuschen sollten.

Das teilten Ermittler in Wiborg am Mittwoch mit. Die beiden wurden tatsächlich von den bezahlten Kriminellen entführt und 24 Stunden lang in einem Keller festgehalten. Dann «gelang» es dem Professor, zusammen mit seiner Studentin zu fliehen. Sein Plan sah danach vor, dass sich die junge Frau unsterblich in ihren vorgeblichen Retter verlieben sollte.

Das Kalkül des Auftraggebers ging jedoch nicht auf: Die Polizei nahm ihn sowie einen der Kidnapper fest und schrieb den zweiten Entführer zur Fahndung aus. Der Professor wird sich nun vor Gericht wegen «Entführung» verantworten müssen. Seine traumatisierte Studentin ist in psychotherapeutischer Behandlung. (whr/sda/afp)

Aktuelle Polizeibilder: Auto kollidiert mit Basler Linienbus