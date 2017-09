Skurriler Einbruch – Unbekannte knacken Berliner Polizeipräsidium

Nach Informationen der Welt sind unbekannte in der Nacht auf Montag offenbar in das Berliner Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke eingebrochen und haben sich Zugang zur Polizeihistorischen Sammlung verschafft.

Ein Sprecher der Polizei habe den Einbruch nun bestätigt. Der Vorgang sollte verheimlicht worden sein, weil er der Berliner Polizei zu peinlich gewesen sei.

Militaria Als Militaria werden historische Artefakte bezeichnet, die mit den Bereichen Militär, Militärdienst, Soldatentum, Uniformkunde, Krieg und Kriegszeiten in Verbindung gebracht werden können. Neben dem Militär fallen auch Gegenstände von anderen uniformierten staatlichen Organisationen unter Militaria. https://de.wikipedia.org/wiki/Militaria

Laut «Welt», sollen dabei Militaria erbeutet worden sein.

Der oder die Täter konnten offenbar über den Hof in das Gebäude eindringen. Dort sei zuvor ein Gitter herausgesägt worden.

Beamte bemängeln seit langem, dass die Sicherheit im Präsidium am Platz der Luftbrücke als auch im nahe gelegenen LKA unzureichend sei.

Ein ranghoher Beamter sagte gegenüber der «Welt»: «wenn jemand hier einen Anschlag plant, rennt er durch, und keiner der dort Angestellten wäre fähig, es zu verhindern.»

