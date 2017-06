Londoner Hochhausbrand – Polizei geht jetzt von 58 Toten aus

Nach dem Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf vermutlich 58 gestiegen. Das teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt am Samstag auf Basis von Vermisstenmeldungen mit. Polizeikommandant Stuart Cundy sagte am Samstag, es seien 58 Personen nach seinen Informationen in der Nacht auf Mittwoch im Grenfell Tower gewesen, die nun vermisst würden.

«Leider muss ich deshalb davon ausgehen, dass sie tot sind», ergänzte Cundy. Die zuvor bestätigten 30 Opfer seien in dieser Zahl bereits enthalten. Cundy ergänzte allerdings, dass sich die Zahlen weiter verändern könnten. (sda/apa/dpa/reuters)



Inferno in London: 24-stöckiges Hochhaus steht in Vollbrand

