US-Polizist erschiesst 15-Jährigen – jetzt muss er sich wegen Mordes verantworten

Nach tödlichen Schüssen auf einen 15-jährigen Schwarzen im US-Bundesstaat Texas hat sich ein weisser Polizist gestellt. Der 37 Jahre alte Mann wurde am Freitag (Ortszeit) in ein Gefängnis westlich von Dallas gebracht und muss sich wegen Mordes verantworten.

Dies teilten die Behörden mit. Offiziellen Angaben zufolge wurde der Polizist jedoch wieder freigelassen, nachdem er eine Kaution in Höhe von 300'000 Dollar hinterlegte.

Das Sheriffbüro von Dallas County hatte zuvor Haftbefehl wegen Mordes gegen den Polizeibeamten ausgestellt. Der weisse Beamte hatte Ende April mehrere Schüsse in ein mit Jugendlichen besetztes Auto abgefeuert und den 15-jährigen tödlich verletzt.

Laut der Zeitung «Dallas Morning News» waren der Polizist und ein Kollege nach einem Hinweis im Einsatz, dass Jugendliche bei einer Party in einem Vorort von Dallas unerlaubt Alkohol tranken. Das spätere Todesopfer und vier Freunde stiegen in ihr Auto, nachdem in der Nähe Schüsse zu hören waren. Der Polizist schoss mit einem Gewehr in den Wagen und traf den 15-Jährigen in den Kopf.

Dem Zeitungsbericht zufolge hatte die Polizeibehörde zunächst erklärt, der Polizist habe geschossen, weil das Auto im Rückwärtsgang auf ihn zufuhr. Auswertungen von Körperkameras ergaben dem Bericht zufolge dann jedoch, dass das Auto vom Polizisten wegfuhr, als er die tödlichen Schüsse abfeuerte.

Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze hatten in den vergangenen Jahren in den USA wiederholt für Empörung und Aufruhr vor allem in der afroamerikanischen Bevölkerung gesorgt.

Insgesamt wurden einem Bericht der «Washington Post» zufolge in diesem Jahr bereits 339 Menschen in den USA von Polizisten getötet, der 15-Jährige war das bislang jüngste Opfer. (viw/sda/afp)

Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA: Die Fälle seit Ferguson

Das könnte dich auch interessieren: «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg 13 Gründe, warum du nie ein Auslandsemester machen solltest «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum 12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann «Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit 12-Jährige wird wegen «verführerischen» Kleides von Schach-Turnier verwiesen Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus 12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast Und am 100. Abend ... Papiersäcke sind besser als Plastiksäckli? Glas ist besser als PET? Schluss mit den Mythen Es hätte das Luxus-Festival des Jahrhunderts werden sollen – und endete katastrophal Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo