Offenbar mehrere Tote bei Schiesserei in San Francisco

Bei einer Schiesserei in San Francisco sind am Mittwoch offenbar mindestens vier Personen getötet worden, darunter der Täter. Die Schüsse fielen in einem Gebäude des Paketdienstes UPS, wie die Polizei mitteilte.

Ein UPS-Angesteller habe auf Kollegen geschossen bevor er beim Heranrücken der Polizei die Waffen gegen sich selbst gerichtet habe. Dies meldeten die lokalen TV-Sender NBC Bay Area und ABC 7. Der Täter sei später seinen Schussverletzungen erlegen, meldeten die Sender unter Berufung auf Sicherheitskreise.

UPS bestätigte lediglich, dass Mitarbeiter in der Zweigstelle in San Francisco von einem Zwischenfall betroffen seien. Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzwagen an.

Die Strassen um das Gebäude wurden abgeriegelt. Passanten wurden angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. Augenzeugen berichteten von mehreren Verletzten vor dem Gebäude, die mit Krankenwagen in ein nahe gelegenes Spital transportiert wurden. (sda/reu)

