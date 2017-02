Zu viel Gewalt: 16 Städte in Brasilien sagen Karneval ab

Erneute Kehrtwende: Trump fordert Rückgabe der Krim an die Ukraine

Klare Ansage an Moskau: Der US-Präsident will, dass die annektierte Krim an die Ukraine zurückgeht. In Russland schwindet die Hoffnung auf ein Ende der Sanktionen – die Aufregung ist gross.

Bisher hatte nur die neue UNO-Botschafterin der USA den Ton gegen Russland verschärft, jetzt kommt die Bestätigung durch den Präsidenten: Donald Trump fordere von Russland, dass es die Krim an die Ukraine zurückgibt. Das teilte sein Sprecher Sean Spicer mit.

«Präsident Trump erwartet von Russland, in der Ukraine deeskalierend gegen die Gewalt einzuwirken und die Krim an die Ukraine zurückzugeben», sagte Spicer bei seinem Pressebriefing am Dienstag. «Gleichwohl setzt er auf gute Beziehungen …