Über Brasilien ist gerade eine politische «Atombombe» explodiert

BBC-Moderator fasst Frau an die Brüste – und kassiert prompt die Retourkutsche

In England ereignen sich am Dienstag bizarre Szenen am TV: BBC-Moderator Ben Brown interviewt in der Stadt Bradford gerade einen Politik-Experten, als im Hintergrund eine Frau auftaucht.

Mit einem Lächeln im Gesicht tritt diese vor die Kamera, hält die Daumen nach oben und sagt «absolutely fantastic».

Der Moderator wirkt zunächst etwas verwirrt, schiebt die Frau dann aber zur Seite. Allerdings berührt er dabei ihre Brüste.

Und was macht die Dame? Sie schlägt den Moderator, nicht gerade …