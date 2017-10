Bild: AP/AP

Vier tote Kinder bei Brand-Attacke in brasilianischem Kindergarten

Ein Mann hat in einem Kindergarten in Brasilien zahlreiche Kinder mit Alkohol überschüttet und angezündet. Vier Kinder starben, sieben weitere Kinder und drei Erwachsene wurden schwer verletzt, wie Polizei des Bundesstaates Minas Gerais am Donnerstag mitteilte.

Das Drama ereignete sich in der Stadt Janaúba, rund 980 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Durch die Feuer-Attacke starben ein Mädchen und drei Knaben, alle vier Jahre alt.

Nach Angaben des Portals «O Globo» hatte der Täter seit acht Jahren als Nachtwächter in der Einrichtung gearbeitet. Er zündete sich nach der Tat selbst an und erlag später seinen schweren Verletzungen.

Brasiliens Staatspräsident Michel Temer sagte: «Ich bedauere zutiefst dieses Tragödie mit den Kindern in Janaúba. Ich möchte mein Mitgefühl mit den Familien ausdrücken.» Das Motiv für die dramatische Attacke war zunächst völlig unklar. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: Die kleinen Freuden des Flugzeug-Reisens – in 12 Memes 8 Dinge, die sich verändern, wenn deine Freunde Kinder kriegen Was ist eigentlich der Plural von «Chaos»? Beim Mehrzahl-Quiz wirst du Federn lassen Diese Leute haben ihre Anweisungen wortwörtlich befolgt – und es ist grossartig

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo