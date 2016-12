Wegen U-Boot-Deal mit Deutschland: Ermittlungen gegen Israels Regierungschef Netanjahu

Melvin Nyffeler, der Spengler-Cup-Held vom Transferwühltisch

Noch vor einem halben Jahr wagte Melvin Nyffeler nicht einmal von einem Spengler-Cup-Einsatz zu träumen. Aber für einmal haben ihm die Hockey-Götter geholfen.

Dass Melvin Nyffeler (22) nicht weiss, ob er nächste Saison überhaupt in der NLA spielen wird, gehört zu den Kuriositäten unseres Hockeys. Er hat die Meriten eines Jahrzehnttalentes.

Der Zürcher mit Wurzeln im oberaargauischen Huttwil wurde in der ZSC-Organisation ausgebildet, war der Rückhalt der U18- und U20-Nationalmannschaft und in der Saison 2013/14 so etwas wie die Entdeckung des Jahres in der NLA. Er bestritt elf Partien mit dem ZSC und hielt 96 Prozent aller Schüsse. Ein …