Terrorverdacht gegen Bundeswehr-Offizier – deutsche Ministerin sagt USA-Reise ab

Wegen der Ermittlungen gegen einen terrorverdächtigen Bundeswehroffizier hat die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine für diesen Mittwoch geplante Reise in die USA kurzfristig abgesagt.

«Für die Ministerin steht die Aufklärung der aktuellen Vorgänge um den Oberleutnant A. aus Illkirch im ‎Vordergrund», teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Berlin mit.

Todesliste

Der Oberleutnant war vorigen Mittwoch festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der mutmassliche Rechtsextremist soll als Flüchtling getarnt eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben.

Nach Angaben von Ermittlern führte der Mann eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern. Auch ein 24-jähriger mutmasslicher Komplize sitzt in U-Haft.

In dem Fall ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Die Behörde habe das Verfahren am Dienstag übernommen, sagte ein Behördensprecher in Karlsruhe. Er begründete dies mit einem Anfangsverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der besonderen Bedeutung des Falls. (whr/sda/dpa/afp)

