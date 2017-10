Was für eine Leistung! Hier landet ein Pilot eine A380 während des Sturms «Xavier» 😱

Das Sturmtief «Xavier» hat am Donnerstag mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. In Nord- und Ostdeutschland führten die mit «Xavier» verbundenen orkanartigen Stürme und Regenfälle zu mehreren tausend Einsätzen von Polizei und Feuerwehr.

Auch den Piloten machte der heftige Sturm zu schaffen. Im Netz macht nun ein Video eines A380 beim Landemanöver auf den Flughafen Düsseldorf die Runde.

Die Maschine kam am Donnerstag aus Dubai in Düsseldorf an. Der Riesenflieger wackelt beim Aufsetzen über das Rollfeld und wird auch am Boden noch mächtig von Seitenwinden durchgeschüttelt

«Ich habe in den letzten Jahren Tausende von Landungen bei starkem Seitenwind auf vielen europäischen Flughäfen gefilmt», schreibt der User, der das Video veröffentlicht hat, «aber diese Landung des Airbus A380 war extrem hart und ungewöhnlich».

Weiter schreibt er: «Das Video zeigt die hervorragenden Fähigkeiten der Piloten. Selbst nach einer unerwarteten Windböe nach der Landung gelingt es ihm, die Maschine gerade auf der Landebahn auszurichten.» Für den Planespotter ist klar: Der Pilot machte «einen unglaublichen Job».

