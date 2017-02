Leben als High-Class-Escort: «Wenn ich zwei Dates im Monat habe, kann ich davon leben»

Eine junge Berlinerin jobbt seit fünf Jahren als Escort-Dame. Inzwischen managt sie auch Kolleginnen. Hier berichtet sie, wie sie sich auf ein 3000-Euro-Date vorbereitet und was passiert, wenn sie den Raum betritt.

«Ich habe fünf Jahre lang als High-Class-Escort für verschiedene Agenturen gearbeitet. Jetzt habe ich meine eigene Firma gegründet. Ich kümmere mich um die Verwaltung, das Sekretariat und vermittle die Dates.

Das Besondere: Ich nehme von den anderen Frauen keine Provision. Normalerweise bekommt der Vermittler 30 bis 40 Prozent. Bei einem Date für 3000 Euro ist das eine ganze Menge Geld für drei Mails und ein bisschen telefonieren.

Die Provision ist ein Relikt aus alten Zeiten. Ich finde es moralisch bedenklich, wenn ein Dritter Geld dafür bekommt, dass zwei Menschen miteinander schlafen. Ich will meine Firma auch nur so lange betreiben, wie ich selbst aktiv als Escort arbeite.

Wenn wir gemeinsam gebucht werden, haben wir auch miteinander Sex

Mit meinen eigenen Dates verdiene ich genug, und wenn ich alleine arbeiten würde, hätte ich zumindest mit der Website fast den gleichen Aufwand. Ich arbeite aber lieber im Team. Wir tauschen uns aus, geben uns Tipps und ausserdem fliessen die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem.

Wenn wir gemeinsam gebucht werden, haben wir auch miteinander Sex. Da wäre es für mich ein Problem, mich als Chefin aufzuspielen. Zudem will ich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir keine Ware sind, sondern Händlerinnen. Wir nennen uns Hetären. Das waren in der Antike die interessanten, gebildeten Frauen, die Männern auf Augenhöhe begegneten.

Wir sind libertäre, bestens ausgebildete, gut aussehende Frauen. Wir haben ein besonderes Talent dafür, einen Fremden einen Abend lang zu unterhalten und ihm das Gefühl von Nähe und Vertrautheit zu geben, bevor wir mit ihm schlafen.

Wir sind kein Bordell

Bild: AP

Der Sex ist übrigens nicht unbedingt Bestandteil des Handels. Beim Escort kann der Kunde sich eine bestimmte Dienstleistung nicht im Voraus sichern – wir sind schliesslich kein Bordell. Wenn sich ein Interessent meldet und einen guten Eindruck macht, vereinbare ich in Absprache mit der Frau ein Date an der Bar eines Restaurants oder eines Fünf-Sterne-Hotels.

Innerhalb der ersten halben Stunde entscheiden beide, ob sie den Abend miteinander verbringen oder nicht. Wenn die Chemie nicht stimmt, bezahlt der Kunde 100 Euro Aufwandsentschädigung und die Frau setzt sich wieder ins Taxi. Wenn die beiden sich gefallen, bleiben sie zusammen, gehen einen Handel ein und sehen was der Abend bringt.

Dass eine von uns wieder geht, kommt selten vor. Ich habe das in fünf Jahren etwa fünf Mal gemacht. Meistens bin ich beim Kennenlernen viel zu aufgeregt und will wissen wie es weitergeht. Das geht den Männern auch so. Sie haben eine Menge Geld in die Hand genommen.

1000 Euro für vier Stunden

Wir nehmen 1000 Euro für vier Stunden und 3000 für zwölf Stunden. Reisen und Termine am Wochenende kosten extra. Dafür wollen die Männer das beste Date, das sie bekommen können. Die meisten geben sich Mühe und sind ausserordentlich zuvorkommend. Wir brechen das Treffen ab, wenn ein Kunde unfreundlich wird, wenn er auf Drogen oder betrunken ist.

Drogen sind ein Problem. Einmal habe ich bei einem Kunden erst spät verstanden, dass er ins Bad ging, um zu koksen. Er wurde immer aggressiver. Heute erkenne ich, wenn jemand kokst. Kokain ist übrigens kontraproduktiv, wenn der Mann eine Erektion bekommen möchte. Da können wir dann auch nichts mehr tun.

In Brooklyn wurde der kleinste Penis gekürt, also der Mann mit dem kleinsten ... Ach, ihr wisst schon

Wenn ich ein Date habe, bereite ich mich rituell vor. Ich pflege meinen Körper, schaue alte Filme, ziehe mich an, schminke und frisiere mich. Es ist wie bei einem Schauspieler, der eine Maske anlegt: Bei der Arbeit bin ich eine andere.

Bei der Arbeit bin ich eine andere

Wenn ich ins Taxi steige und durch Berlin fahre habe ich regelrecht Lampenfieber. Wie sieht er aus, wie wird der Abend? Wenn ich den Raum betrete, spüre ich Adrenalin pur. Der Rest ist Autopilot. Noch nie habe ich mich gefragt, was ich da eigentlich mache.

Ich geniesse den Abend, lasse mich in schöne Restaurants und Hotels ausführen und merke oft erst wenn ich mich wieder abschminke, dass es kein privates Treffen war, sondern ein Job. Trotzdem könnte ich mich nie in einen Kunden verlieben. Das ist wie beim Pokern mit Spielgeld. Da mache ich auch keinen echten Gewinn.

Wenn ich zwei Dates im Monat habe, ist das ideal: Davon kann ich leben und bin emotional nicht überfordert. Man darf nicht vergessen, dass Escort trotz allem nicht leicht ist. Wir haben mehr zu tun als Champagnertrinken und Geldeinstreichen. Ich lerne jemanden innerhalb von wenigen Stunden kennen, beobachte ihn und komme ihm sehr nah.

Der Sex im Kopf

Gesucht: Gebildete, angenehme Damen

Viele Menschen stellen sich den Beruf einfach vor und bewerben sich bei mir. Wenn eine Frau mir schreibt und die Nachricht sprachlich in Ordnung ist, telefoniere ich mit ihr. Kann sie sich gut ausdrücken und macht einen gebildeten und angenehmen Eindruck, treffen wir uns.

Wichtig ist, dass sie Ausstrahlung hat und sich in ihrem Körper wohlfühlt. Trifft das alles zu, dann bekommt sie die Kontaktdaten unseres Fotografen, ich erstelle ein Portfolio und wir warten ab. Die Frauen müssen verstehen, dass Escort eine Lebensentscheidung ist – auch wenn man das vielleicht nicht ein Leben lang macht.

Wie lange ich noch als Escort arbeite, weiss ich heute nicht. Ich habe ein abgeschlossenes Studium und ein paar Ideen im Kopf. Angefangen habe ich mit Anfang zwanzig. Als Philosophie-Studentin suchte ich nach einem Job. Ich bekam kein Bafög, und meine Eltern wollten mich nur unterstützen, wenn ich bei ihnen wohne.

Ein intimer Blick in die Bordellzimmer dieser Welt

Der Freund weiss Bescheid

Ich wollte aber unbedingt auf eigenen Füssen stehen. Auf Kellnern hatte ich keine Lust, vom Modellstehen konnte ich auf die Dauer nicht leben. Da hatte ich die Idee, mich bei Escort-Agenturen umzusehen. Das war vor fünf Jahren.

Sex Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Mein Freund weiss natürlich von meinem Beruf. Wenn er damit nicht umgehen könnte, wäre er nicht mein Freund. Beziehung bedeutet nicht, dass ich den anderen besitze. Das ist vielen Menschen nicht klar. Für uns ist das wichtig.

Jetzt auf

Auch in meinem Umfeld gehe ich recht offen mit meinem Job um. Ich will nicht lügen und nicht erpressbar sein. Ausserdem brauche ich Freunde, mit denen ich darüber reden kann.

Leider haben das nicht alle Freundschaften ausgehalten. Manche Menschen lehnen mich ab und andere wollen nur noch darüber reden. Da wird das Thema dann grösser als ich. Das möchte ich nicht. Es ist schliesslich nur ein Teil von mir.»

