Schraube angezogen: Deutschland will Asylbewerber schneller und konsequenter abschieben

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich am Donnerstag auf einen Plan geeinigt, abgelehnte Asylbewerber schneller und konsequenter abzuschieben. Es solle zeitnah ein Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht erarbeitet werden, sagte Merkel am Abend nach einem Treffen mit den Länderchefs in Berlin. Geplant ist unter anderem die Erweiterung der Abschiebehaft für Ausreisepflichtige, von denen eine erhebliche Gefahr ausgeht. (sda/afp/dpa)

