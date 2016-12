Obdachloser in Berlin angezündet – Polizei veröffentlicht Bilder von Verdächtigen

1200 Bilder in 55 Ländern – das Schlafzimmer als Spiegel einer Generation

Seine Kamera fesselte über 1200 Schlafzimmer in 55 verschiedenen Ländern. John Thackwray hat sich das Ziel gesetzt, das Leben der Millennials, ihren Lifestyle und ihre Probleme in Bildern festzuhalten.

Seit 2010 reist der französische Fotograf und Filmemacher John Thackwray um den Planeten und fotografiert Menschen an ihrem intimsten Ort: In ihrem Schlafzimmer.

In den vergangenen sechs Jahren sind so über 1200 Fotografien in 55 verschiedenen Ländern entstanden, die nebeneinander aufgereiht nicht nur ein Spektrum kultureller Vielfalt, sondern auch eine Bestandsaufnahme seiner eigenen Generation bilden.

Hi, John. Seit sechs Jahren siehst du dir die Schlafzimmer fremder Leute an. Was ist so …