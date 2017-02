Grossrazzia in Deutschland: Möglicher Attentäter auf Museum in Tunis gefasst

Bild: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Islamistischer Terrorverdacht in Hessen: Bei einer Razzia in mehreren Grossstädten ist ein Hauptverdächtiger verhaftet worden. Er soll einen Terroranschlag vorbereitet haben und am Anschlag auf das Bardo-Nationalmuseum mit 21 toten Touristen im März 2015 beteiligt gewesen sein.

Der festgenommene Verdächtige werde zudem im Zusammenhang mit einem Angriff auf die Stadt Ben Guerdane an der tunesisch-libyschen Grenze im März 2016 gesucht, bei dem 13 Sicherheitskräfte und sieben Zivilisten getötet wurden.

Bei der Grossrazzia gegen die islamistische Szene in Hessen durchsuchte die Polizei mit mehr als tausend Einsatzkräften wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat mehr als 50 Gebäude.

Anwerber für IS

Terrorismus Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Durchsuchungen richteten sich nach Angaben der Oberstaatsanwaltschaft gegen 16 Beschuldigte zwischen 16 und 46 Jahren. Gegen einen 36-jährigen Tunesier wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann habe sich in Frankfurt widerstandslos von den Einsatzkräften festnehmen.

Das könnte dich auch interessieren: Tagebuch einer Energydrink-Süchtigen auf Entzug Erster von Trump befohlener Militäreinsatz: «So gut wie alles ging schief» «Kennst du Marijuana Pepsi?» – 12 Vornamen, die keine sein sollten Eigentlich wollte sich Obama ja nicht einmischen – nun, 10 Tage später ... Bei diesen Bildern kannst du nicht anders, als ganz gequält hinzuschauen Trump streicht Hilfe für Frauen – diese Holländerin kontert mit Klasse Ich darf nicht mehr in die USA reisen – so fucking what? Ich bin hier nicht das Opfer Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨