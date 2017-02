Deutscher AfD-Vorstand will Höcke aus Partei ausschliessen

Der Bundesvorstand der rechtspopulistischen deutschen AfD will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten.

Dieser Beschluss wurde am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst, wie die AfD mitteilte.

Höcke hatte im Januar mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen Empörung ausgelöst. Er hatte eine «180-Grad-Wende» in der Erinnerungskultur gefordert.

«Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat», hatte Höcke offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin in einer Rede in Dresden gesagt. (sda/dpa/afp/reu)

