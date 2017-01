Razzien in Deutschland – «Reichsbürger» horteten Waffen und Sprengstoff

Bild: EPA/DPA

Bei den Razzien gegen Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger in Deutschland hat die Polizei diese Woche ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Sprengstoff sichergestellt. Unter anderem seien scharfe Schusswaffen, Schiesskugelschreiber und erhebliche Mengen Munition entdeckt worden, verlautete am Freitag aus Polizeikreisen.

Ausserdem habe man rund zwei Kilogramm Schwarzpulver, einen aus Grillanzündern gefertigten Brandsatz sowie vorbereitete Brandflaschen gefunden. In einem Objekt in Baden-Württemberg wurde nach diesen Angaben auch instabiler Initialsprengstoff gefunden, der von Experten vor Ort kontrolliert gesprengt wurde.

Deutschland Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Polizei hatte bei den Durchsuchungen in sechs Bundesländern am Mittwoch zwei Männer festgenommen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und behaupten, das Deutsche Reich (1871-1945) bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird deutschlandweit vom Verfassungsschutz beobachtet.

(sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: Hier gibt’s T-Shirts für 50 Rappen, Jeans für unter 2 Franken Dinge, die du tun solltest, solange es noch kalt ist «Wawrinka weinte wegen dem Pulli»: Die besten Reaktionen auf Mirkas Oberteil Jackie Kennedy, die First Lady, die ihren Mann zum Mythos machte

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.