Steinmeier zum deutschen Bundespräsidenten gewählt

Der frühere deutsche Aussenminister Frank-Walter Steinmeier ist zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden. Der 61-jährige SPD-Politiker erhielt bei der Wahl in der Bundesversammlung am Sonntag in Berlin im ersten Wahlgang 931 von 1239 gültigen Stimmen. Er soll die Nachfolge von Joachim Gauck antreten, dessen Amtszeit am 18. März endet.

Bild: Michael Sohn/AP/KEYSTONE

(sda/dpa)

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo