Drei mutmassliche «IS»-Terroristen in Berlin festgenommen

«An das feige Stücke Scheisse, das am Lenkrad sass ...» – Berliner spricht zum Attentäter

Das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom Montagabend hat die Stadt erschüttert. Zwölf Menschen starben, über 40 wurden verletzt.

Erschüttert ja, gebrochen nein. Dieser Berliner bringt auf den Punkt, was viele denken:

In einem Video richtet sich der junge YouTuber Rayk Anders an den Attentäter, wenige Stunden nach dem Anschlag. «Diese Stadt kennt die Hölle», sagt er und wendet sich an den zur Fahndung ausgeschriebenen mutmasslichen Terroristen:

Worte, die vielen Berlinern Mut …