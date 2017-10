International

Mit 6,52 Promille am Münchner Hauptbahnof zusammengebrochen



Mann bricht in München mit 6,52 Promille zusammen. Er so: «Ich hatte lediglich eine Mass»

«Lediglich eine Mass», will er getrunken haben. In München musste ein Mann zur Ausnüchterung in eine Klinik gebracht werden. Der gemessene Alkoholwert liess selbst die Beamten staunen.

Mit einem Atemalkoholwert von 6.52 Promille ist ein 61-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof zusammengebrochen. Wie die Bundespolizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte, wurden Beamte zu dem Mann aus Sachsen gerufen, der orientierungslos am Boden lag. «Der sichtlich Alkoholisierte wurde zur nahen Wache verbracht, eine alleinige Weiterreise war nicht mehr möglich», hiess es.

«Bei der Messung des Atemalkoholwertes staunten die Beamten nicht schlecht - 3.26 Milligramm pro Liter, was umgerechnet einen Wert von 6.52 Promille entspricht», teilte die Bundespolizei mit.

Wieviel Alkohol ist tödlich? Die tödliche Alkoholdosis schwankt von Person zu Person und hängt neben Faktoren wie Körpergewicht und genetischer Disposition auch von der Alkoholgewöhnung des Konsumenten ab. So tritt bei einigen Menschen bei 3 Promille der Tod ein, während andere 6 Promille überlebten. Extremfälle können allenfalls bei rascher intensivmedizinischer Betreuung (Dialyse, Infusionen zum Verdünnen der Alkoholkonzentration im Blut, Glukoseinfusionen) überlebt werden. (wikipedia)

Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen - ein Arzt veranlasste dann, ihn zur Ausnüchterung in eine Klinik zu bringen. Der Mann habe angegeben, «lediglich 'eine Mass' getrunken zu haben», hiess es. Möglicherweise habe er aber «nur das zuletzt konsumierte Bier in Erinnerung» gehabt.

