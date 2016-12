Martin Schulz verzichtet auf SPD-Kanzlerkandidatur – freie Bahn für Sigmar Gabriel? 

2016, musste das sein? Hier sind 47 Lieblinge, die du uns genommen hast

David Bowie, Dimitri, Markus Werner, Harper Lee, Bud Spencer und, und, und. Unser kleines Abschiedsbuch.

Das Jahr beginnt mit einem Sternenfall: David Bowie ist tot. Der Gigant, der Held, die Metaexistenz der Musikwelt. Mit 69 erliegt er seiner Krebserkrankung. Sein letztes, unfassbar grossartiges Album heisst «Black Star». Ein Todesbote.

Wie David Bowie stirbt auch der Schauspieler Alan Rickman mit 69 an Krebs. Der Fabrikarbeiter-Sohn gehört zu den grössten Bühnen- und Filmschauspielern Grossbritanniens. Seine populärsten Rollen: Hans Gruber in «Die Hard» und Severus Snape in den «Harry …