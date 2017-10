«Dieser Sturm wird kein leichter sein» – Twitter-User nehmen Sturm «Xavier» mit viel Humor

In Nord- und Ostdeutschland wütet das Orkantief «Xavier». Das Sturmtief hat am Donnerstag mindestens sechs Menschen das Leben gekostet.

Vor allem in den Grossstädten wie Berlin und Hamburg, aber auch in vielen ländlichen Gebieten gab es Verkehrsbehinderungen bis zu umfassenden Sperrungen im Strassen- und Bahnverkehr, die Schäden dürften in die Millionenhöhe gehen. Feuerwehr und Polizei leisten mehrere tausend Einsätze.

Trotz des wilden Sturms lassen sich die Deutschen nicht entmutigen. Davon zeugen zumindest die zahlreichen und ziemlich witzigen Tweets über #Xavier.

#Xavier wütet in Deutschland.



Shit. Der Kerl gibt immer noch Konzerte??? — locutus2 (@boundborg) 5. Oktober 2017

#Xavier scheint der Einzige zu sein, der sich für das Entfernen der Wahlplakate zuständig fühlt. — David Beck (@d1db3k) 5. Oktober 2017

Ohrwurm in drei, zwei, eins ... Hat schon jemand getwittert, dass dieser Sturm kein leichter sein wird? #Xavier — No Kuurwa, Tomek! =] (@BauN3RD) 5. Oktober 2017

"Dieser Wind, wird kein leichter sein,

Dieser Wind,

wird böig und schwer..."

#Xavier — Ana Dantès 🇪🇺 (@Scabbedcrow) 5. Oktober 2017

Bleibt zuhause, Leute. Das Wasser will auch nur noch weg... #xavier pic.twitter.com/LfZUsdwDuB — Juli (@Lioness301) 5. Oktober 2017

Hatten wir doch schon mal ... Live aus #Magdeburg... und nein das Trampolin steht da nicht freiwillig #Xavier #storm pic.twitter.com/YOHfCoDI5x — 🇬🇷 Manu♥FCMpw 🇬🇷 (@BeachBee84) 5. Oktober 2017

*Baum bricht ab, fällt vor Bus und blockiert gesamte Straße*

Busfahrer: Ist jemand an Bord der zufälligerweise Superman ist? #Xavier — Iolana (@therealpaedelt) 5. Oktober 2017

