Passanten entdecken toten Säugling in Park in Deutschland

In einem Park in Deutschland haben Passanten am Samstag eine Babyleiche entdeckt. Die sterblichen Überreste des Säuglings befanden sich in einem Müllsack an einer Teichanlage, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Fundort war demnach der Park eines Schlosses in Dülmen-Buldern (Nordrhein-Westfalen). Nach ersten Erkenntnissen war der Säugling bereits vor einiger Zeit gestorben.

«Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen und können noch keine Angaben zum Todeszeitpunkt oder der -ursache machen», erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. «Auch das Alter und das Geschlecht sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststellbar. Erst eine Obduktion wird uns darüber Klarheit geben.»

Die Ermittler richteten vorsorglich eine Mordkommission ein, um die gesamten Umstände des Falls aufzuklären. (sda/afp)

