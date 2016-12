Mutmassliche Kontaktperson des Berlin-Attentäters wieder frei

Berlin-Attentäter im Visier der Behörden

Diese Aufenthaltsbewilligung lag zusammen mit 230 Euro in einem Portemonnaie im LKW, den Anis Amri in den Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert hatte. Es ist eine von acht Identitäten, die Amri nutzte und die den Behörden weitestgehend bekannt waren. So hielt das Landeskriminalamt in Düsseldorf Amri für einen Salafisten und radikalen Fundamentalisten, das Polizeipräsidium Dortmund stufte ihn als Sympathisanten des «Islamischen Staates» ein. Zudem war ein Chat vom Februar 2016 bekannt, in dem sich Amri mutmasslich als Selbstmordattentäter angeboten haben soll.