Erpresser droht in Süddeutschland mit Vergiftung von Lebensmitteln

Ermittler in dem an die Schweiz grenzenden Bundesland Baden-Württemberg sind einem Erpresser auf der Spur, der mit der Vergiftung von Lebensmitteln droht. Es handle sich um einen «bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall», erklärte die Polizei Konstanz am Donnerstag.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollten am Mittag zusammen mit dem baden-württembergischen Konsumentenschutzministerium über den Fall informieren.

Der Erpresser drohe, «vergiftete Lebensmittel in den Verkauf zu bringen, falls seine Forderungen nicht erfüllt werden», erklärte die Polizei. Ein Behördensprecher wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern, welchen Konzernen oder Geschäften gedroht wird und was der Mann fordert. (sda/afp)

