Bild: EPA/EPA

Du denkst, die AfD schlägt einen rauen Ton an? Dann hör mal, was die SPD zu sagen hat

Der Ton in der deutschen Politik hat sich in den letzten Stunden deutlich verschärft. Und das könnte mit der neuen Fraktionschefin der SPD durchaus so bleiben.

Zahmer Wahlkampf

Der deutsche Wahlkampf verlief ruhig. Das Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz war entschieden, bevor es richtig angefangen hatte. Der Herausforderer der SPD versuchte zwar immer wieder, die Bundeskanzlerin zu attackieren, doch diese verweigerte die Debatte.

Die Folge: Merkel wurde zwar wieder gewählt, doch ihre CDU musste massive Verluste hinnehmen. Durch ihren einschläfernden Wahlkampf verlor die Partei der Bundeskanzlerin über zwei Millionen Wähler an die AfD und die FDP.

Auch Martin Schulz konnte die Massen nicht mitreissen. Die SPD verzeichnete das schlechteste Ergebnis seit 1949. Die grössten Gewinne machte jene Partei, die im Wahlkampf die lautesten Töne von sich gab: Die AfD. Die Rechts-Partei zog mit über zwölf Prozent erstmals in den Bundestag ein.

Kampfansagen der SPD und AfD

Auch in den Stunden nach des Erfolgs blieb die AfD tonangebend. «Wir werden sie jagen», drohte Spitzenpolitiker Alexander Gauland der künftigen Bundesregierung. Die AfD wolle sich das Land und das Volk zurückholen.

Die grösste Oppositionspartei wird in Zukunft jedoch nicht die AfD sein, sondern die SPD. Die Sozialdemokraten schlossen bisher jegliche Regierungsbeteiligung aus. Und aus dieser Ecke drang nun eine richtige Kampfansage.

Mit 90 Prozent der Stimmen wählten die Genossen Andrea Nahles zur neuen Fraktions-Chefin. Somit ist sie de facto die mächtigste Politikerin der Sozialdemokraten. Nahles blickt auf eine lange SPD-Karriere zurück. Sie wird dem linken Parteiflügel zugeschrieben. Zwischen 1995 und 1999 war sie Vorsitzende der Jungsozialisten, von 2009 bis 2013 Generalsekretärin der SPD.

Die SPD werde eine «sehr leidenschaftliche, sehr intensive Oppositionsarbeit» kündete sie gestern nach ihrer Wahl an – und gab schon mal ein erstes Schmankerl ab. Die CDU werde von der SPD «in die Fresse» bekommen, sagte sie vor laufender Kamera.

Mit Nahles haben die Sozialdemokraten kein Kind der Traurigkeit zur Wortführerin im Bundestag gewählt. Die 47-Jährige singt den Abgeordneten auch schon mal ein Lied vor, wenn es denn sein muss.

Die Reaktionen

Will die SPD nach der historischen Wahlniederlage das Ruder herumreissen, muss ein Ruck durch die Partei. Ob mit Nahles die geeignete Person dafür gefunden wurde, darüber gehen die Meinungen indes auseinander.

Bei der CDU war man sich nach dem gestrigen Auftritt schnell einig: Nahles habe sich in der Wortwahl deutlich vergriffen, so der Tenor. Das sei der Tonfall der AfD.

Armin Schuster, Innenminister und CDU-Mitglied, kritisierte die neue Fraktionschefin der SPD scharf. Gegenüber der «Bild» sagte er: «Schon Trump, Erdogan oder die AfD ruinieren täglich unseren Ruf als Politiker, mit Andrea Nahles wird es jetzt langsam unerträglich!»

Auch auf Twitter wird intensiv über den «In-die-Fresse»-Spruch diskutiert.

Dieser User spricht von einem neuerlichen Tiefpunkt:

#indiefresse

Und ich dacht, der Tiefpunkt bei der SPD wär mit Wahlergebnis schon erreicht. Gespannt, was da noch kommt! — Steelebuddy (@Steelebuddy17) 28. September 2017

Diese Userin vermisst bei Frau Nahles den Anstand.

Dass jemand "auf die Fresse kriegt" will ich von niemandem hören, weder links noch rechts. Wo bleibt der Anstand, Frau #Nahles? — Ria Schröder (@ria_schroeder) 27. September 2017

Dann gibt es aber auch jene, die die Sache nicht überbewerten wollen ...

Andrea #Nahles ' Satz war ein (missratener!) Scherz. Wenn Journalisten das ausblenden, wird Politik zur komplett humorfreien Zone #Fresse — Margarete v. Ackeren (@1vanAckeren) 28. September 2017

... und sich mehr Unterstützung für Andrea Nahles wünschen.

Wahnsinn, in welch erbärmlichen Zustand unser Diskurs ist: Es gibt praktisch niemanden, der sich traut, Andrea Nahles zu verteidigen. — Veit Medick (@vmedick) 28. September 2017

Eins ist klar: Jene, die sich während des Wahlkampfes mehr Unterhaltung wünschten, kommen spätestens jetzt voll auf ihre Kosten.

Der eine will sie "jagen", die andere will ihnen in "die Fresse" hauen.



Endlich macht Politik wieder Spaß😁#Gauland #Nahles #CDU #AfD — Klaus Taler 🇩🇰 (@IngoFunke) 27. September 2017

Umfrage Findest du den Spruch von Nahles in Ordnung? Nein, das geht nicht.

War doch nur ein Scherz, das ist schon okay.

Weiss nicht.

Abstimmen 2 Votes zu: Findest du den Spruch von Nahles in Ordnung? 0% Nein, das geht nicht.

0% War doch nur ein Scherz, das ist schon okay.

0% Weiss nicht.

(cma)

Video des Tages: Der FC Basel Spieler Oberlin sprintet um sein Leben 1m 31s Der FC Basel Spieler Oberlin sprintet um sein Leben Video: Angelina Graf

Das könnte dich auch interessieren: Die Liste der 50 besten NHL-Spieler – Josi büsst 8 Plätze ein, Crosby nicht mehr die 1 Dieser Schweizer Jurist will die freie Zuwanderung – aber nicht gratis Wenn du jemanden triffst, der denselben dümmlichen Humor teilt: PICDUMP! Die Legende hat wieder zugeschlagen – Varela wird gesperrt und zwar lange New York, in diesen Momenten hasse ich dich ein wenig! Dicke Überraschung: Buchs will Funda Yilmaz nun doch einbürgern Auf Facebook sind sie schon lange Sieger – wie die AfD ein digitales Wahlvolk züchtete Er zwang Bundesrat Berset in die Knie: So tickt Andri Silberschmidt «American Apparel»-Gründer so: «Mit Mitarbeiterinnen zu schlafen, ist unvermeidlich» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo