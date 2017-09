Bild: EPA/EPA

Explosives Video von AfD-Gauland aufgetaucht – Twitter-User können es kaum fassen

Am 24. September findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Im Wahlkampf zwischen Angela Merkel und Martin Schulz geht es fast schon ruhig zu und her. Vergleicht man diesen etwa mit den Wahlen in den USA.

Für Schlagzeilen sorgen in Deutschland derzeit die kleinen Partien. Allen voran die Alternative für Deutschland (AfD). Spitzenpolitikerin Alice Weidel verliess eine TV-Sendung, stand wegen eines Hass-Emails im Fokus und soll in der Schweiz eine Asylbewerberin beschäftigt haben.

Nun wird es um den zweiten Spitzenpolitiker der AfD laut. In einem Video, über welches das Newsportal «Buzzfeed» heute berichtete, fordert Alexander Gauland das Recht, «stolz zu sein auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen.» Die Briten seien auch stolz auf Churchill und Nelson und die Franzosen auf ihren Kaiser.

Gauland sagte zudem: «Man muss uns diese 12 Jahre nicht mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr.»

Die Aussagen des Politikers sorgten im Netz für Empörung und Fassungslosigkeit.

#Gauland fordert Recht, stolz zu sein auf „Leistungen“ in beiden Weltkriegen.

-->Jetzt knallt er vollkommen durch! — Psychosen-Toni (@Clifton_64a) 14. September 2017

Mir ist schlecht. Ich bin fassungslos und wütend. Und dann stehen diese Nazis auch noch bei 12%. #gauland — Daniel 🇪🇺 (@danvioli) 14. September 2017

Was genau meint @AfD -Spitzenkandidat #Gauland mit "Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen" - millionenfaches Morden? https://t.co/jmfJNRroCs — Stefan Koldehoff (@skoldehoff) 14. September 2017

Das Schlimmste ist, dass sie die #AfD nicht trotzdem wählen, sondern gerade deshalb. #Gauland https://t.co/XLIoapypxK — Claus Hecking (@ClausHecking) 14. September 2017

Laut den letzten Umfragen liegt die AfD momentan bei einem Wähleranteil von 12 Prozent und ist somit die drittstärkste Partei Deutschlands. (cma)

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

