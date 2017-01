Trumps echte Skandale: Davon will der US-Präsident mit seinen #alternativefacts ablenken

Selten hat ein US-Präsident so skandalbelastet sein Amt angetreten wie Donald Trump. Er entfacht täglich Wirbel, um davon abzulenken. Wie lange kommt er noch damit durch? Die brisantesten Themen im Überblick.

Marc Pitzke, New York

«Ich liebe Chicago», sagte Donald Trump, «tolle Stadt.» Nur all diese Morde, «ein schreckliches Gemetzel», «die Leute werden links und rechts erschossen». Dabei sei das Problem doch so einfach zu lösen. Und wenn Chicago das nicht alleine schaffe, werde er das eben selbst in die Hand nehmen müssen.

Es ist eine kurze und doch bezeichnende Passage: Übertreibung, Unwahrheit, Drohung sind Trumps bevorzugte Mittel. Auch in seinem ersten TV-Interview als US-Präsident, das er dem Sender ABC gab, griff er darauf zurück.

Trump wiederholte falsche, haltlose und gefährliche Behauptungen der vergangenen Tage: Das «grösste Publikum aller Zeiten» habe seiner Vereidigung beigewohnt. Seine Wahl sei «einer der grössten Siege überhaupt» gewesen, trotz millionenfachen Wahlbetrugs. Folter funktioniere – und sei ein probates Mittel im Kampf gegen den Terror.

Die fast schon alltäglichen Aufreger vernebeln den Blick auf die wahren Skandale der noch jungen Ära Trump. Und da gibt es einige. Die vier brisantesten Komplexe im Überblick.

Trumps Interessenkonflikte

Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten sind seine Interessenkonflikte in den Hintergrund gerückt. Zwar ist er von allen Posten seines Konzernkonglomerats zurückgetreten und hat die Leitung an seine ältesten Söhne abgetreten. Trotzdem ist er bis heute der Besitzer.

Am Montag kam dann die erste Klage, eingereicht von der Watchdog-Gruppe Citizens for Responsibility and Ethics (Crew) bei einem New Yorker Bezirksgericht. In dem 37-seitigen Dokument berufen sich die Kläger auf eine Klausel der US-Verfassung, die es dem höchsten Amtsträger verbietet, Vergütungen aus dem Ausland anzunehmen. Trumps Konzern habe zahllose ausländische Investoren und operiere in mehr als 20 Ländern wie China, Taiwan, Indien, Saudi-Arabien, Indonesien, den Philippinen, der Türkei – und Russland. Die Kläger fordern die Offenlegung von Trumps Vermögensverhältnissen und Steuern.

Die Steuern

Auch andere wollen Trumps Steuererklärung veröffentlicht sehen. Denn sie könnte womöglich dubiose Quellen seines Reichtums zeigen. WikiLeaks forderte Insider auf, Dokumente doch bitte anonym an die Enthüllungsplattform weiterzureichen – um sie dann online zu veröffentlichen.

Anders als alle US-Präsidenten seit 1976 weigert Trump sich, seine Steuererklärungen herauszugeben. So kann er die vermeintliche Höhe seines Vermögens unwidersprochen darstellen und dessen Herkunft vertuschen. Woher stammen seine Milliarden wirklich? Eines Tages wird diese Frage beantwortet werden.

Die Russen

Trumps mutmassliche Verbindungen zu Moskau stehen im Mittelpunkt mehrerer Ermittlungsverfahren, da dürfte bald mehr durchsickern. Die Geheimdienstausschüsse des Kongresses untersuchen Russlands Hackerangriffe. CIA, FBI und NSA prüfen die angeblichen Verbindungen des Trump-Teams zu Russland – laut Medienberichten soll es Telefonate und «finanzielle Transaktionen» gegeben haben.

Auch der neue US-Sicherheitsberater Mike Flynn steht im Visier. Er soll an dem Tag, als Obamas Regierung wegen der Cyberaffäre Sanktionen gegen Russland verhängte, mit Moskaus Botschafter in den USA telefoniert haben. Darüber hinaus klagt das Magazin «Politico» auf Freigabe eines internen, zweiseitigen Papiers von CIA und FBI, in dem das angebliche kompromittierende «Erpressungsdossier» Russlands über Trump zusammengefasst wird.

Die Medien

Trump hat gesagt, er befinde sich im «Krieg mit den Medien». Das hat viele US-Journalisten mit neuem Tatendrang erfüllt. Landesweit forschen Rechercheteams nach Trumps Geheimnissen.

Die grossen Zeitungen, allen voran die «New York Times», entlarven seine Unwahrheiten täglich auf ihren Titelseiten. Die «Times», die Agentur AP und andere haben Websites und Telefonnummern à la WikiLeaks eingerichtet, um anonyme Tipps und Leaks zu ermuntern. Da ist also noch einiges zu erwarten.

Frauen gegen Trump

