Bild: © Carlo Allegri / Reuters/REUTERS

Trump vs. China: Das nächste Pulverfass

Noch bevor Trump als US-Präsident vereidigt ist, irritiert er China. In der Taiwanfrage geht er auf Konfrontation, der Inselstaat steht zwischen beiden Weltmächten. Peking weiss das zu nutzen.

Vanessa Steinmetz

Ein Artikel von

Für Provokationen braucht es zwei: Einen, der provoziert, und den anderen, der sich provozieren lässt. Dieses Spiel führen gerade der designierte US-Präsident Donald Trump und die Regierung in Peking auf grosser Weltbühne auf. Mittendrin: der kleine Inselstaat Taiwan.

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines Territoriums, die «Ein-China-Politik» gehört zu den Kerninteressen der Führung in Peking. Das versucht sie seit Wochen auch Trump klarzumachen, der offenbar ganz bewusst mit einer lang gehegten diplomatischen Regel brach und sich von der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing Wen anrufen und zu seinem Wahlsieg gratulieren liess.

China zürnte darüber - und nun droht der nächste Eklat: Tsai wird am Samstag auf eine Reise nach Honduras, Nicaragua, Guatemala und El Salvador aufbrechen. Auf dem Hin- und Rückweg hat sie einen Zwischenstopp in den USA eingeplant. China hat die Vereinigten Staaten mehrfach dazu aufgefordert, Tsai und ihrer mehr als 90-köpfigen Delegation die Landungen in Houston und San Francisco zu untersagen, bislang aber ohne Erfolg.

Die genauen Pläne der taiwanischen Delegation sind noch nicht bekannt. Es sollen aber Treffen mit Mitgliedern des US-Kongresses geplant sein. Experten gehen davon aus, dass es auch Kontakt zwischen Tsai und dem Übergangsteam von Trump geben wird. Der hatte zwar gesagt, dass er vor seinem Amtsantritt am 20. Januar keine ausländischen Regierungsvertreter treffen würde, nachdem er wegen seines Empfangs des japanischen Premiers Abe im Trump Tower in die Kritik geraten war. Auf die Frage, ob er Tsai trotzdem empfangen würde, antwortete er: «Wir werden sehen».

Bild: EPA/TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE

Offizielle Besuche von taiwanischen Präsidenten sind gemäss der «Ein-China-Politik», die Washington 1979 anerkannte, nicht erlaubt. Der Zwischenstopp Tsais in den USA gilt als inoffizieller Besuch. Es ist nicht der erste dieser Art - und nicht das erste Mal, dass auch inoffizielle Visiten Probleme mit Peking provozieren. Nachdem der ehemalige taiwanische Präsident Lee Teng Hui 1995 die USA besuchte, liess Peking eine Reihe Militärübungen in der Taiwanstrasse abhalten. Der damalige US-Präsident Bill Clinton sah sich bei einem Chinabesuch genötigt zu betonen, dass er eine Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstütze.

Härteres Vorgehen gegen die Tsai-Regierung

Trump hingegen verhält sich weniger defensiv. Per Tweet stellte er nach der Kritik an seinem Tsai-Telefonat die «Ein-China-Politik» in Frage. Eine Provokation, auf die die Führung in Peking noch mit demonstrativer Milde reagierte, indem sie auf seine Unerfahrenheit auf dem diplomatischen Parkett verwies.

Mit dem Zwischenstopp in den USA könnte aber vor allem für Taiwan aus dem Spiel zwischen den Weltmächten Ernst werden. Für China eröffnet die konfrontative Haltung Trumps in der Taiwanfrage neue Möglichkeiten, ein härteres Vorgehen gegen die Regierung Tsais zu rechtfertigen, die Peking ohnehin stört. Tsai war als Vorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), die sich für eine Unabhängigkeit Taiwans einsetzt, im vergangenen Jahr zur Präsidentin gewählt worden. Sie trat mit dem Versprechen an, den Inselstaat wieder unabhängiger vom Festland zu machen.

Taiwans Präsidentin nutze ihre Zwischenstopps in den USA, um ihre politische Opposition zu China zu demonstrieren, sagte die Sprecherin des Aussenministeriums in Peking, Hu Chun Ying der «South China Morning Post». Ihr tatsächliches Ziel hinter dem kurzen USA-Aufenthalt bedürfe «keiner Erklärung», sagte Hu.

Drohkulisse vor Taiwans Küste

China demonstriert gern seine Militärmacht vor der Küste Taiwans: Ende Dezember passierten sechs chinesische Kriegsschiffe, darunter Chinas Flugzeugträger «Liaoning», die Südküste des Inselstaates. Vor dem Seemanöver hatte Chinas Luftwaffe Übungen über Ost- und Südchina durchgeführt und damit Taiwan wie auch Japan verunsichert. Die chinesische Führung bezeichnete beides als reine Routine. Washington kann nur aus der Ferne beobachten.

Jetzt auf

«Wenn Taiwan Ärger macht, können wir das auch», sagte ein anonymer Regierungsvertreter in Peking der Nachrichtenagentur Reuters, der sich demnach mit den Oberen des Machtzirkels regelmässig austauscht. «Wir können nahe Taiwan Übungen abhalten. Wir können ihnen zeigen, welchen Schaden wir anrichten können», wird die Person weiter zitiert. Tatsächliche militärische Kraft brauche es dafür aber nicht; man könne die Insel auch wirtschaftlich bekämpfen. China ist Taiwans wichtigster Handelspartner.

In Taipeh sind die Drohungen Chinas offenbar angekommen. Auf die Frage, wie die Führung der Insel damit umgehen wolle, sagte Taiwans Verteidigungsminister Feng Shih Kuan: «Wir bereiten uns für das schlimmste Szenario vor und sind gleichzeitig für das bestmögliche Ergebnis gewappnet.»

Mehr zu Donald Trump: Droht im Dickicht von Trumps Geschäftsgebaren ein Interessenkonflikt? Melanias slowenische Heimatstadt hofft auf Tourismusboom – Trump schickt seine Anwälte Der Muskelprotz Dollar bedroht die Weltwirtschaft Soll Twitter Donald Trump sperren?

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.