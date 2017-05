Oops, she did it again! Melania vs. Donalds verzweifeltes Händchen

Geniesst zuerst das Video! Danach die ganze Geschichte Video: Can Kgil & Simone Meier

Montag, 22. Mai, Tel Aviv

Die Frisuren halten, als wären sie aus Beton. Die Hände halten ... noch nichts! Und dann geht eine Schlagzeile um die Welt:

Ein Beitrag geteilt von Colt Smith (@acoltsmith) am 22. Mai 2017 um 9:57 Uhr

Melania Trump schlägt Donalds Hand weg! Aggressionen auf dem Roten Teppich! Drama! Dabei will der Donald bei seinem Staatsbesuch in Israel doch bloss nachmachen, was ihm der israelische Premier Netanjahu und dessen Frau vormachen: Ein bisschen Wärme zeigen. Und dann das.

GIFs über das Trumpsche Ehedrama verbreiten sich. Menschen fühlen mit Melania, die Hashtags #WeAreAllMelania und #SadMelania haben mal wieder Konjunktur. Alle wollen Trump schlagen.

Eine Expertin für Körpersprache meint im «Independent», dass Melanie entweder nicht «wie ein Kind» vorgeführt werden wollte (er geht paternalistisch vor ihr) oder aber, dass sie nicht in der Öffentlichkeit eine Hand berühren will, die früher einmal an ihren Intimzonen herumgegrapscht habe. Aha! Waaay too much information, werte Expertin für Körpersprache!

Dienstag, 23. Mai, Rom

Die Frisuren halten, als wären sie aus Stahl. Die Welt fragt sich: Herrscht jetzt Waffenstillstand zwischen den Trumps? Ist der Ehekrach vom Montag wenige Stunden vor dem Papstbesuch beigelegt? Ist er nicht! Melania schlägt zwar nicht zu, aber sie schlägt Donalds Händedruck schon wieder aus!

Mit einer eleganten Volte findet sie für ihre Hand eine dringende Beschäftigung: ihr Haar.

Womit ein für allemal bewiesen ist: Die amerikanische First Lady berührt lieber sich selbst als den Präsidenten! Jedenfalls nicht diesen ...

Mittwoch, 24. Mai, Rom

Keine besonderen Vorkommnisse. Die Trumps sind jetzt beim Papst, benehmen sich anständig, und auch Melania greift gerne zu.

Unterdessen auf Instagram: Pete Souza, der unter Obama Fotograf im Weissen Haus war, zeigt, wie herziges Händchenhalten richtig geht.

Ein Beitrag geteilt von Pete Souza (@petesouza) am 23. Mai 2017 um 7:53 Uhr

P.S. 20. Januar, Washington

Da sahen wir es zum ersten Mal: Die Fähigkeit des Donalds, seine Frau NICHT glücklich zu machen. Daran hat sich nichts geändert. Aber jetzt gibt sie zurück. Go, Melania!

bild: giphy/reddit

(sme)

