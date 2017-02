Skandale, Niederlagen, Chaos – Trump stösst an seine Grenzen

Donald Trumps Präsidentschaft steckt nach wenigen Wochen in einer schweren Krise. Der Rücktritt seines Sicherheitsberaters ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen: Selbst er kann sich nicht über die US-Demokratie hinwegsetzen.

Marc Pitzke, New York

Nicht einmal 26 Tage ist Donald Trump im Amt. Doch seine Präsidentschaft ist jetzt schon beispiellos. Skandale, gerichtliche Niederlagen, Chaos – und nun der Zwangsrücktritt seines Sicherheitsberaters Mike Flynn, dem unlautere Kontakte zu Russland und ein Vertrauensbruch vorgeworfen werden. Noch nie ist eine neue US-Regierung so früh, so schnell und so tief im Affärensumpf versunken.

Dabei ist der Fall Flynn, der nun täglich neue Enthüllungen bringen dürfte, nur der jüngste in einer Reihe endloser Widrigkeiten, die Trump vom ersten Tag an verfolgten. Es begann mit noch amüsanten Storys von Mitarbeitern, die nicht wussten, wie die Lichtschalter im West Wing funktionierten. Doch dann wurde es rasch ernst. Peinliche Details von Telefonaten mit anderen Staatschefs sickerten durch. Ganze Ministerialabteilungen verweigerten die Arbeit. Das Weisse Haus hatte plötzlich mehr Lecks als die «Titanic». Schliesslich blockierten mehrere Richter auch noch das Einreiseverbot gegen Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern.

Trump tobte, beschimpfte die Informanten, die Richter, die Medien. Doch die Wahrheit ist einfach: Er ist an seine Grenzen gestossen – die Verfassungsgrenzen, die die Macht des US-Präsidenten einschränken.

Amerikas Staatsgründer haben das System der Gewaltenteilung bewusst so erfunden: Präsident, Kongress und Judikative sind «checks and balances», mit der im ersten Verfassungszusatz garantierten Pressefreiheit als «vierte Gewalt». Wenn einer wie Trump eine «nicht infrage zu stellende Macht» beansprucht, greift dieses System kontrollierend ein. Genau das geschieht jetzt:

1. Die Gerichte

Bild: YURI GRIPAS/REUTERS

Trumps erster grosser Stolperstein war die Justiz. Gerichte in mehreren US-Staaten und ein Berufungsgericht in San Francisco blockierten sein schludriges, diskriminierendes Einreiseverbot für sieben mehrheitlich muslimische Länder. Trump schimpfte zwar lauthals über die Richter und nannte ihre Entscheidung «erbärmlich». Doch selbst Neil Gorsuch, Trumps Kandidat für den Obersten Gerichtshof, nannte diese Infragestellung der Gewaltenteilung «demoralisierend». Will heissen: Auch nach Gorsuchs Ernennung zum Supreme Court wird sich dieses höchste Gericht den Machtallüren des Präsidenten vermutlich nicht beugen – im Gegenteil.

2. Die Medien

Bild: Pablo Martinez Monsivais/AP/KEYSTONE

Auch von den Medien wollte sich Trump nie hereinreden lassen. Schon im Wahlkampf beschimpfte er sie als «verlogen» und «erfolglos». Doch nun waren es Enthüllungen eben jener Medien, die den Druck in der Flynn-Affäre so erhöhten, dass der Sicherheitsberater unhaltbar wurde. Die «New York Times» berichtete als erste über das Chaos im Nationalen Sicherheitsrat, die «Washington Post» darüber, dass das Weisse Haus schon seit einem Monat von Flynns Russland-Kontakten wusste. Statt sich einschüchtern zu lassen, haben viele US-Medien ihre Recherchen intensiviert, nach dem Motto: Die Wahrheit kommt immer ans Licht.

3. Der Kongress

Bild: JOSHUA ROBERTS/REUTERS

In den vergangenen Wochen waren viele Mitglieder des Kongresses abgetaucht. Vor allem die Republikaner hielten sich zurück – in der Hoffnung, ihre Agenda schnell durchzubringen. Der Flynn-Skandal hat das alles verändert. Auf einmal äussern nicht nur die Senatoren John McCain und Lindsey Graham Kritik, sondern auch immer mehr bisher stille Parteifreunde. Mindestens vier Ausschüsse erforschen Russland-Connections im Umfeld Trumps - und alle Zeugen stehen unter Eid. Was weitere Folgen haben könnte: Die Demokraten träumen schon vom Impeachment, einem Amtsenthebungsverfahren.

4. Die Geheimdienste

Bild: CARLOS BARRIA/REUTERS

Berater hatten Trump schon vor seinem Amtsantritt davor gewarnt, die Geheimdienste gegen sich aufzubringen. Doch er zeterte weiter gegen die CIA und die anderen Spionageorganisationen, auch als deren Chefs ihn mit dem berüchtigten Russland-Dossier konfrontierten. Ausserdem äusserte Trump sich abfällig über die einhellige Erkenntnis der Geheimdienste, Russland habe die US-Wahlen beeinflusst. Nach Recherchen des «New York Observer» begannen die Geheimdienstmitarbeiter daraufhin eine interne «Revolte der Spione». Das führte zu den Leaks, die die Grundlage der Flynn-Berichte bilden. Der Sturz des Sicherheitsberaters ist die Folge des Zerwürfnisses zwischen den Agenten und dem Weissen Haus.

