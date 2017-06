Bild: MICHAEL REYNOLDS/EPA/KEYSTONE

Maryland und D.C. wollen Trump ans Leder – die Klage hat es in sich

US-Präsident Donald Trump gerät wegen seines Firmenimperiums stärker ins Visier der Justiz. Die Generalstaatsanwälte im Bundesstaat Maryland und der Hauptstadt Washington DC wollen offenbar am Montag Klage gegen Trump wegen möglicher Interessenkonflikte einreichen.

Dabei gehe es um die Annahme von Zahlungen und Gefälligkeiten ausländischer Regierungen durch Trumps Geschäftsimperium, berichtete die «Washington Post» am Sonntag. Die Klage stützt sich auf die sogenannte Vergütungsklausel, die es US-Beamten untersagt, Geschenke oder andere Vorteile von ausländischen Regierungen anzunehmen.

Ein Insider erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, es gehe um Zahlungen aus dem Ausland an Trumps Imperium, die gegen die US-Verfassung verstiessen.

Ein Sprecher der Behörde in Maryland wollte zu den Angaben nicht Stellung nehmen. Die Generalstaatsanwalt in Washington D.C. war zunächst nicht erreichbar.

Firmen auf Söhne übertragen

Eine Nichtregierungsorganisation hatte bereits im Januar eine ähnliche Klage eingereicht. Bei der am Montag einzureichenden Klage handelt es sich aber um die erste, die seitens der Behörden erhoben wird. Zwar hatte Trump das Tagesgeschäft seiner Unternehmen nach seinem Amtsantritt auf seine Söhne übertragen, die Firmen aber nicht verkauft.

Marylands Generalstaatsanwalt Brian Frosh sagte der «Washington Post», in dem Fall gehe es um Trumps Fehler, seine persönlichen Interessen nicht von seinen Pflichten als Präsident trennen zu können. Die Vergütungsklausel besage, dass «der Präsident das Land an erste Stelle setzt und nicht seine persönlichen Interessen», sagte Frosh.

Zentraler Punkt in dem Fall ist ein Hotel, das Trump im vergangenen Jahr eröffnete. Das Trump International Hotel befindet sich in einem geleasten, staatlichen Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Weissen Haus. Die «Washington Post» nannte Beispiele für ausländische Regierungen, die das Hotel anderen Unterkünften vorzogen oder sogar in letzter Minute in das Trump-Hotel umbuchten. (sda/afp/reu)

Donald Trump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Trump habe sein Versprechen mehrfach gebrochen, seine Pflichten als US-Präsident und seine privaten Geschäftsinteressen auseinanderzuhalten, sagte Brian Frosh, demokratischer Generalstaatsanwalt von Maryland

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die Staatsanwälte wollen die Klage am Montagnachmittag (Ortszeit) einreichen. (amü)

Das könnte dich auch interessieren: «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Die 5 Phasen der Trennung 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Streit jubelt: Pittsburgh holt den Stanley-Cup! «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Virtueller Kosmos: Zürcher Forscher simulieren 25 Milliarden Galaxien Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo