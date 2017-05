Bild: AP/dpa

Merkel über Trump – «Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, sind vorbei»

Kanzlerin Merkel hat nach dem G7-Gipfel ihre Enttäuschung über US-Präsident Trump zum Ausdruck gebracht. Die Zeiten, in denen man sich auf die USA «völlig verlassen» könne, seien «ein Stück vorbei».

Der enttäuschende G7-Gipfel hat Angela Merkel nachdenklich gemacht. Bei einem Wahlkampfauftritt in Bayern sagte die Kanzlerin mit Bezug auf die USA: «Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt». Merkel sprach bei einem Wahlkampfauftritt mit CSU-Chef Horst Seehofer in München-Trudering.

«Wir Europäer müssen unser Schicksal in unsere eigene Hand nehmen»

Merkel bezog sich mit ihren Worten auf die neue US-Regierung von Donald Trump, sie bezog aber auch den bevorstehenden Brexit Grossbritanniens mit ein. Es müsse natürlich bei der Freundschaft zu den USA und Grossbritannien bleiben. Aber: «Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen», sagte Merkel. Dabei gab sie einem guten Verhältnis zu Frankreich unter dem neuen Präsidenten Emmanuel Macron eine besondere Bedeutung.

US-Präsident Donald Trump hatte die Gruppe der sieben grossen Industrienationen (G7) mit seinem Konfrontationskurs in der Klimapolitik in eine schwere Krise gestürzt.

Massive Differenzen gab es auch beim Umgang mit Flüchtlingen. Gesichtswahrende Formulierungen fanden die G7 in letzter Minute zum Thema Handel.

