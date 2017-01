Bild: JIM LO SCALZO/EPA/KEYSTONE

Was erwartest du von den nächsten vier Jahren mit Trump? Klick dich durch unsere Umfrage

Am Freitag ist es so weit. Donald Trump wird Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Noch nie war ein Präsident noch vor Amtsantritt so umstritten, noch nie warf eine Präsidentschaft derart viele Fragen auf.

Wir wollen antworten auf diese Fragen. Von dir.

Was erwartest du von den nächsten vier Jahren mit Donald Trump im Amt? Damit die Kommentarspalte nicht ins unermessliche wächst, haben wir einen Katalog mit 14 Fragen zusammengestelt.

Innenpolitik

Umfrage Trump wird ein Präsident ... ... der Reichen.

... der Reichen und des Mittelstandes.

... des Mittelstandes und der Armen.

... der Armen.

... aller Amerikaner.

(ich habe keine Ahnung)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Trump wird ein Präsident ... 33% ... der Reichen.

33% ... der Reichen und des Mittelstandes.

33% ... des Mittelstandes und der Armen.

33% ... der Armen.

33% ... aller Amerikaner.

33% (ich habe keine Ahnung)

Umfrage Donald Trump wird ... ... seinem Wahlversprechen gerecht und die Lobbyisten rigoros aus Washington vertreiben.

... seinem Wahlversprechen ein bisschen gerecht und ein paar Lobbyisten aus Washington vertreiben.

... die Dinge in Sachen Lobbyisten so belassen, wie sie sind.

... den Lobbyisten eher noch die Türen nach Washington öffnen.

... den Lobbyisten die Türen nach Washington sehr stark öffnen.

Keine Ahnung.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Donald Trump wird ... 33% ... seinem Wahlversprechen gerecht und die Lobbyisten rigoros aus Washington vertreiben.

33% ... seinem Wahlversprechen ein bisschen gerecht und ein paar Lobbyisten aus Washington vertreiben.

33% ... die Dinge in Sachen Lobbyisten so belassen, wie sie sind.

33% ... den Lobbyisten eher noch die Türen nach Washington öffnen.

33% ... den Lobbyisten die Türen nach Washington sehr stark öffnen.

33% Keine Ahnung.

Umfrage Die Zahl der Arbeitslosen wird in den USA unter Donald Trump ... ... stark zunehmen.

... schwach zunehmen.

... so bleiben, wie sie jetzt ist.

... etwas abnehmen.

... stark abnehmen.

Keine Ahnung.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Die Zahl der Arbeitslosen wird in den USA unter Donald Trump ... 33% ... stark zunehmen.

33% ... schwach zunehmen.

33% ... so bleiben, wie sie jetzt ist.

33% ... etwas abnehmen.

33% ... stark abnehmen.

33% Keine Ahnung.

Umfrage Kann Donald Trump die sozialen Spannungen in den USA verringern? Ihm wird das sehr gut gelingen.

Ihm wird das ein bisschen gelingen.

Die sozialen Spannungen bleiben, wie sie sind.

Im Gegenteil: Die sozialen Spannungen werden eher noch zunehmen.

Im Gegenteil: Die sozialen Spannungen werden sich noch deutlich vergrössern.

Keine Ahnung.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Kann Donald Trump die sozialen Spannungen in den USA verringern? 33% Ihm wird das sehr gut gelingen.

33% Ihm wird das ein bisschen gelingen.

33% Die sozialen Spannungen bleiben, wie sie sind.

33% Im Gegenteil: Die sozialen Spannungen werden eher noch zunehmen.

33% Im Gegenteil: Die sozialen Spannungen werden sich noch deutlich vergrössern.

33% Keine Ahnung.

Umfrage Wird Trump die Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen? Mit Sicherheit.

Gut möglich.

Er wird sich mit einem stellvertretenden «Mäuerchen» aus der Verantwortung ziehen.

Eher nicht.

Nein, nein. Das tut er nicht.

Keine Ahnung.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wird Trump die Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen? 33% Mit Sicherheit.

33% Gut möglich.

33% Er wird sich mit einem stellvertretenden «Mäuerchen» aus der Verantwortung ziehen.

33% Eher nicht.

33% Nein, nein. Das tut er nicht.

33% Keine Ahnung.

Aussenpolitik

Umfrage Unter Donald Trump werden die Probleme im Nahen Osten ... ... deutlich abnehmen.

... ein bisschen abnehmen.

... so bleiben, wie sie sind.

... eher noch zunehmen.

... deutlich zunehmen.

(Ich habe keine Ahnung)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Unter Donald Trump werden die Probleme im Nahen Osten ... 33% ... deutlich abnehmen.

33% ... ein bisschen abnehmen.

33% ... so bleiben, wie sie sind.

33% ... eher noch zunehmen.

33% ... deutlich zunehmen.

33% (Ich habe keine Ahnung)

Umfrage Unter Donald Trump wird sich der internationale Terrorismus ... ... stark verringern.

... ein bisschen verringern.

... auf dem Level halten, wie er heute ist.

... etwas verschlimmern.

... sehr stark verschlimmern.

(Ich habe keine Ahnung)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Unter Donald Trump wird sich der internationale Terrorismus ... 33% ... stark verringern.

33% ... ein bisschen verringern.

33% ... auf dem Level halten, wie er heute ist.

33% ... etwas verschlimmern.

33% ... sehr stark verschlimmern.

33% (Ich habe keine Ahnung)

Umfrage Donald Trump wird den vom Menschen verursachten Klimawandel ... ... stets leugnen und das Verbrennen fossiler Brennstoffe fördern.

... weiterhin so ein bisschen leugnen und das Verbrennen fossiler Brennstoffe wenigstens nicht sanktionieren.

... irgendwann einmal akzeptieren und geringfügige Massnahmen ergreifen.

... akzeptieren und umfassende Massnahmen ergreifen.

(Ich habe keine Ahnung)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Donald Trump wird den vom Menschen verursachten Klimawandel ... 33% ... stets leugnen und das Verbrennen fossiler Brennstoffe fördern.

33% ... weiterhin so ein bisschen leugnen und das Verbrennen fossiler Brennstoffe wenigstens nicht sanktionieren.

33% ... irgendwann einmal akzeptieren und geringfügige Massnahmen ergreifen.

33% ... akzeptieren und umfassende Massnahmen ergreifen.

33% (Ich habe keine Ahnung)

Umfrage Unter Donald Trump wird die Weltwirtschaft ... ... stark aufblühen.

... eher aufblühen.

... bleiben, wie sie ist.

... eher leiden.

... stark leiden.

(Ich habe keine Ahnung)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Unter Donald Trump wird die Weltwirtschaft ... 33% ... stark aufblühen.

33% ... eher aufblühen.

33% ... bleiben, wie sie ist.

33% ... eher leiden.

33% ... stark leiden.

33% (Ich habe keine Ahnung)

Umfrage Donald Trump stellt für den Weltfrieden ... ... eine grosse Gefahr dar.

... eine kleine Gefahr dar.

... gar nichts dar.

... eine kleine Hoffnung dar.

... eine grosse Hoffnung dar.

(Ich habe keine Ahnung)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Donald Trump stellt für den Weltfrieden ... 33% ... eine grosse Gefahr dar.

33% ... eine kleine Gefahr dar.

33% ... gar nichts dar.

33% ... eine kleine Hoffnung dar.

33% ... eine grosse Hoffnung dar.

33% (Ich habe keine Ahnung)

Allgemein

Umfrage Wie lange bleibt Trump im Amt? Bis zum Impeachment.

Vier Jahre, danach wird er abgewählt.

Er schafft die Wiederwahl nach vier Jahren, danach gibt es aber doch noch das Impeachment.

Er macht die vollen acht Jahre.

Keine Ahnung.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wie lange bleibt Trump im Amt? 33% Bis zum Impeachment.

33% Vier Jahre, danach wird er abgewählt.

33% Er schafft die Wiederwahl nach vier Jahren, danach gibt es aber doch noch das Impeachment.

33% Er macht die vollen acht Jahre.

33% Keine Ahnung.

Umfrage Glaubst du, dass Putin Trump in der Hand hat? Ja.

Es könnte schon sein.

Man weiss es nicht.

Eher nicht.

Sicher nicht.

Keine Ahnung.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Glaubst du, dass Putin Trump in der Hand hat? 33% Ja.

33% Es könnte schon sein.

33% Man weiss es nicht.

33% Eher nicht.

33% Sicher nicht.

33% Keine Ahnung.

Umfrage Trumps Präsidentschaft wird sich auf die Schweiz ... ... stark negativ auswirken.

... eher negativ auswirken.

... nicht spürbar auswirken.

... eher positiv auswirken.

... stark positiv auswirken.

(Ich habe keine Ahnung)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Trumps Präsidentschaft wird sich auf die Schweiz ... 33% ... stark negativ auswirken.

33% ... eher negativ auswirken.

33% ... nicht spürbar auswirken.

33% ... eher positiv auswirken.

33% ... stark positiv auswirken.

33% (Ich habe keine Ahnung)

Umfrage Wie wird sich Trump grundsätzlich als Präsident machen? Katastrophal.

Bisschen katastrophal.

Ok.

Besser, als es die meisten erwarten.

Wahnsinnig gut.

Keine Ahnung.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wie wird sich Trump grundsätzlich als Präsident machen? 33% Katastrophal.

33% Bisschen katastrophal.

33% Ok.

33% Besser, als es die meisten erwarten.

33% Wahnsinnig gut.

33% Keine Ahnung.

Trumps Regierungsmannschaft

Donald Trump Donald Trump ist noch nicht im Amt und schon wird über ein Impeachment spekuliert Danke, Herr Putin, dass Sie Trump und Co. die Patrioten-Maske vom Gesicht reissen Putin hat einen teuflischen Plan – durchschaut Trump ihn rechtzeitig? Meryl Streep landete mit ihrem Trump-Bashing einen Hit – aber liegt sie auch richtig? Diese 8 teilweise unglaublich schrägen Wetten kannst du jetzt zu Donald Trump abschliessen «You are Fake News!» – Trumps Zorn über US-Medien und Geheimdienste Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.