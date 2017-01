«Panama Papers»-Enthüller nehmen Trump ins Visier

Sorry für die vielen Trump-Meldungen, aber diese muss sein

Grosse Entdeckung in Paris! Der heimliche Zwilling des neuen US-Präsidenten wurde in einer Seitenstrasse gefunden. Der Arme darbte seit 2014 als «Ghüderchübel» am Strassenrand. Doch die Twitter-Gemeinde hat ihn wiederentdeckt, umbenannt und nimmt «Donald The Bin» seither mit auf wundersame Reisen.

Seither taucht er unter dem Hashtag #TheAdventuresOfDonaldTheBin an den unterschiedlichsten Orten auf.

(lae)