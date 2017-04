Mexikos Parlament stimmt für medizinische Freigabe von Marihuana

Nordkorea droht mit Angriff auf US-Flugzeugträger

Das Regime in Nordkorea hat am Sonntag eine Warnung an die USA gerichtet. Die Partei-Zeitung «Rodong Sinmun» veröffentlichte einen Kommentar, in dem es hiess:

Die Zeitung verglich den amerikanischen Träger mit einem «plumpen Tier» und schrieb, ein Angriff auf das Schiff wäre «ein Beispiel unserer militärischen Macht». Der Artikel erschien auf Seite drei der Zeitung; die ersten beiden Seiten waren dem Besuch von Machthaber Kim Jong-un auf einer Schweinefarm gewidmet. Das berichtet die …