Wenn dein Kollege so gut ist, dass du schon vorher jubeln kannst

Ein bisschen gar früh! Joni Tuulola von Hämeenlinnan Pallokerho hat bereits jubelnd die Hände in der Luft, als Stürmerkollege Oskari Manninen zum Schuss ansetzt. Doch Manninen rechtfertigt das in ihn gesetzte Vertrauen und schliesst kaltblütig ab. Wieso Tuulola so viel Vertrauen in seinen Mitspieler hat, bleibt allerdings unklar: Schliesslich hat Manninen in bisher 32 Spielen «erst» fünf Mal getroffen. (syl)