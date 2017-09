EU-Gericht: Ungarn und Slowakei müssen Flüchtlinge übernehmen

Ungarn und die Slowakei müssen sich an der Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU beteiligen. Dies hat das EU-Gericht (EuGH) in Luxemburg am Mittwoch entschieden.

Die Regierungen in Budapest und Bratislava hatten gegen die im September 2015 von den EU-Staaten beschlossene Verpflichtung zur Umverteilung von bis zu 120'000 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland geklagt.

Mit dieser Massnahme wollten die übrigen EU-Staaten die beiden Hauptankunftsländer Italien und Griechenland entlasten. Der Beschluss war mit einem Mehrheitsentscheid gefällt worden - gegen den Willen von Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Rumänien.

EU-Generalanwalt Yves Bot hatte bereits Ende Juli in seiner Stellungnahme empfohlen, die Klage der beiden Länder abzulehnen. In den meisten Fällen folgen die Luxemburger Richter den Empfehlungen der Generalanwälte. (sda)

Flüchtlinge kämpfen gegen Grenzen

Das könnte dich auch interessieren: «Die Jungen werden ausgebeutet»: So will Dreifuss die AHV umpflügen Sag mir, wie du deinen Tag verbringst und ich sag dir, wer du bist! In der Schweiz lebender Amerikaner rennt bei «Burning Man»-Festival ins Feuer und stirbt Rekord-Hurrikan steuert auf Karibik zu Uni Zürich stürzt bei Hochschulranking ab Da verdreht «Mutti» die Augen! Wie Schulz gegen Merkel stichelt – das TV-Duell in 5 Akten Tra-tra-trallala! Das grosse Kasperlitheater-Quiz ist da! Köppels «Weltwoche» bezeichnet watson-Star Knackeboul als «Hassprediger» Lustiger Plakat-Fail im Aargau – der Grund dafür ist aber noch witziger Diese 19 bitterbösen Comics nehmen ein unerwartetes Ende 18 Vorher-nachher-Bilder, die beweisen, dass (krasse) Veränderungen grossartig sein können Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo