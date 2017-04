Ungarn-Präsident Orban wird von wütendem Belgier zusammengestaucht – und zwar so was von

Ungarn ist momentan nicht sonderlich beliebt bei der EU. Auf die ständige Stimmungsmache gegen Brüssel agierten die EU-Abgeordneten mit grossem Unmut.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban musste sich am Mittwoch im EU-Parlament einiges anhören. Besonders die Wutrede von Guy Verhofstadt, belgischer Politiker der Flämischen Liberalen und Demokraten, hatte es in sich.

In seiner fünf minütigen Ansprache kritisierte er Orbans Politik heftig. Sie sei eine «moderne Version des Kommunismus» wie unter Stalin und Orban versuche all seine Feinde auszumerzen, so Verhofstadt.

Er legte Orban indirekt sogar den Austritt aus der EU nahe: «Sie wollen das Geld der EU, nicht aber ihre Werte.» Er habe grösseren Respekt vor Euroskeptikern, die immerhin offen sagten, «dass sie die Werte der EU ablehnen und austreten wollen.» (nfr)

Das könnte dich auch interessieren: Wer in der EU Filme und Serien streamt, hat nun ein Problem. Schweizer haben vorerst Glück «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Ausverkauf des Feminismus – die 3 dümmsten Gründe, Feministin zu sein Genau so ein schönes Gefühl ist es, den Picdump zu schauen ETH-Professor: «Man müsste halt ein Tal mit Solaranlagen zupflastern» «Biete Wohnung gegen Sex» – in England nehmen dubiose Wohnungsanzeigen zu Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea Facebook Live muss weg! 😡 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo