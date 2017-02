Israel verwehrt fünf Europa-Abgeordneten Besuch im Gaza-Streifen

Israel hat fünf Abgeordneten des Europa-Parlaments einen Besuch im Gazastreifen verwehrt. Die «willkürliche» Entscheidung der israelischen Regierung sei «nicht hinnehmbar», erklärte der zyprische Abgeordnete Neoklis Sylikiotis am Mittwoch.

«Was gibt es in Gaza, das vor uns verborgen werden soll?», fragte Sylikiotis. Der Gazastreifen ist fast vollständig von israelischem Gebiet eingeschlossen. Selbst die kurze gemeinsame Grenze mit Ägypten ist fast immer geschlossen.

Die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens leben fast vollständig von der Welt abgeriegelt, seit die Hamas-Bewegung dort vor zehn Jahren die Macht übernahm. Das Wirtschaftsleben liegt wegen der weitgehenden Blockade darnieder. Die EU ist der grösste Geldgeber der Palästinenser.

Die israelischen Behörden erläuterten, sie liessen «berufliche und humanitäre» Verantwortungsträger in den Gazastreifen, wenn dies dem Aufbau der Wirtschaft und Infrastruktur diene. Ausländische Diplomaten könnten in das Palästinensergebiet reisen, wenn sie in Israel oder bei der Palästinensischen Autonomiebehörde akkreditiert seien.

(sda/afp)

