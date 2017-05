Bild: AP/PA

19 Tote bei Explosionen in Manchester – Polizei geht von Terrorakt aus

Bei einer Explosion während eines Konzerts der amerikanischen Sängerin Ariana Grande in Manchester hat es der Polizei zufolge mindestens 19 Tote und über 50 Verletzte gegeben. Die Polizei rief die Bürger in der Nacht auf Dienstag auf, die Gegend um die Arena in der britischen Stadt zu meiden.

Das Geschehen vom späten Montagabend wird als möglicher Terrorfall behandelt. Hochrangige Beamte hätten sich bereits in London versammelt, hiess es bei der BBC unter Berufung auf eigene Quellen. Experten zur Terrorbekämpfung hätten bereits Kontakt mit dem Innenministerium in London aufgenommen, berichtete der Sender. Zudem seien bereits Sprengstoffspezialisten im Einsatz.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23. Mai 2017

Es gab zunächst kaum weitere Informationen darüber, was bei dem Konzert genau passierte. Zeugen berichteten jedoch von zwei lauten Knallen, die aus dem Bar-Bereich der Arena gekommen seien.

«Eine riesiger, bombenähnlicher Knall ging los und hat jeden in Panik versetzt und wir versuchten alle, aus der Arena zu fliehen», sagte der 22-jährige Konzertgänger Majid Khan der britischen Nachrichtenagentur PA. Der 17-jährige Oliver Jones sagte, der Knall habe im Foyer nachgeklungen und Menschen seien um ihr Leben gerannt.

Sofortige Panik

Ein Video, das in der Arena gemacht wurde, zeigte Konzertbesucher, die beim Hinauslaufen schrien. Pinke Luftballons waren zu sehen.

Ein Vertreter des US-Labels, bei dem Grande unter Vertrag ist, sagte, das Unternehmen überprüfe den Vorfall. Die Sängerin startete von Manchester aus ihre Europatournee, weitere Konzerttermine waren in Belgien, Polen, Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich vorgesehen.

Der unmittelbar neben der Halle liegende Bahnhof Manchester Victoria wurde laut BBC gesperrt. Die Notfalldienste forderten die Bevölkerung über Twitter auf, sie wegen des Einsatzes nur bei lebensbedrohlichen Angelegenheiten zu kontaktieren.

Die Polizei teilte mit, es handele sich um einen «ernsten Vorfall». Auch mehrere Krankenwagen sind vor Ort. Dem Sender Sky News zufolge ist auch ein Bombenentschärfungs-Team vor Ort.

BREAKING |



Explosion at the #Manchester Arena in Manchester, England.

Ambulances approaching to the stadium. pic.twitter.com/rcOEC1TX73 — Vocal Europe (@thevocaleurope) 22. Mai 2017

Augenzeugen sprachen von Explosion

Mehrere Konzertbesucher berichteten von einem lauten Knall. Es habe aber keinen Rauch gegeben. «Zuerst dachten wir, dass einer der riesigen Gasballons auf dem Konzert geplatzt sei. Aber als wir draussen waren, sahen wir, dass es etwas Ernsteres gewesen sein muss», zitierte der britische Nachrichtensender Sky News eine Besucherin.

Die Konzertbesucherin Jade Baynes berichtete dem Sender BBC, sie sei von bewaffneten Polizisten aufgefordert worden wegzurennen, nachdem sie die Halle verlassen habe. Per Alarmaufruf sei das Publikum aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren, aber so schnell wie möglich hinauszukommen. (ehi/sda/dpa/reu/afp)

