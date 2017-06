London: Alle Opfer aus muslimischer Gemeinde ++ Imam schützte Täter vor wütendem Mob

London kommt nicht zur Ruhe: In der Nähe eines Gebetshauses hat ein Wagen mehrere Menschen gerammt. Laut Augenzeugen ist der 48-jährige Fahrer absichtlich in die Leute gefahren. Premierministerin May spricht von einem «potenziellen Terroranschlag».

Das Wichtigste in Kürze:

In der Nacht auf Montag raste ein Kleintransporter nahe einer Moschee im Londoner Stadtteil Finsbury Park in mehrere Fussgänger.

Die Polizei spricht von einem schweren Vorfall. Bei dem Angriff kam eine Person ums Leben, zehn Personen wurden verletzt. Alle Opfer sind, laut Scotland-Yard, alle aus der muslimischen Gemeinde.

Die Polizei nahm den Täter noch am Tatort fest. Es soll sich um einen 48-jährigen Mann handeln. Der 48-Jährige wurde in ein Spital gebracht und wird auf seine psychische Gesundheit untersucht.

Nach Polizeiangaben gibt es bislang keine Erkenntnisse zu weiteren Verdächtigen.

Das Tatmotiv ist bislang unklar.

Laut Theresa May behandelt die Polizei den Angriff als «potenziellen Terrorakt».

In London hat in der Nacht auf Montag ein Kleintransporter mehrere Fussgänger angefahren und verletzt. Ein Mann starb. Die Polizei behandelt die Geschehnisse nahe einer Moschee als möglichen Terroranschlag.

Ein Minivan war in der Nacht im Norden Londons in eine Menschenmenge gefahren. Eine Person kam dabei ums Leben, zehn Menschen wurden verletzt. Der 48-jährige Fahrer sei festgenommen worden und werde auf seine geistige Zurechnungsfähigkeit hin untersucht, teilte die Polizei mit. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Augenzeugen berichteten, dass der Täter gross und hellhäutig sei.

Bild: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/KEYSTONE

Imam schützte Täter vor wütendem Mob

Ein Augenzeuge sagte gegenüber dem Sender «Sky News», dass ein Imam von der Moschee den Fahrer des Minivans vor wütenden Menschen beschützt habe, bis die Polizei eingetroffen sei.

Diese Darstellung scheint mit dem Statement des «Muslime Welfare House» übereinzustimmen, welches Dank an Imam Mohammed Mahmoud aussprach, der «mutig and engagiert dazu beigetragen hat, die Situation zu entschärfen und weitere Verluste zu verhindern.»

Opfer aus muslimischer Gemeinde

Die Opfer gehören alle der muslimischen Gemeinde an. Das sagte Neil Basu von Scotland Yard am Montagmorgen vor Journalisten. Es gebe ausser dem Fahrer keine weiteren Verdächtigen.

Man habe auch keine Waffen wie etwa Messer bei dem Fahrer des Lastwagens gefunden. «Das war eine Attacke auf London und alle Londoner», sagte Basu weiter. Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick kündigte angesichts des Vorfalls an, dass zusätzliche Beamte im Einsatz sein würden, auch in der Nähe von muslimischen Einrichtungen.

«Das ist eine Terrorattacke»

Mohammed Kozbar, der Vorsitzende der Moschee, sagte der Boulevard-Zeitung «The Sun»: «Wer immer das getan hat, wollte Menschen verletzen. Das ist eine Terrorattacke.» Das Fahrzeug, das Passanten rammte, soll dem «Sun»-Bericht zufolge ein gemieteter weisser Lieferwagen sein. Ein solches Fahrzeug war auch auf diversen Bildern vom Ort des Geschehens zu sehen.

Police arrive on the scene to respond to an incident where a vehicle has collided with pedestrians in London https://t.co/PyvVHDaEmO pic.twitter.com/ykp4UmlU6d — CNN (@CNN) June 19, 2017

Eine Augenzeugin, Cynthia Vanzella schilderte bei Twitter ihre Eindrücke vom Unglücksort: «Schrecklich. Es sind Polizisten zu sehen, die Herzmassagen bei am Boden liegenden Menschen machen, verzweifelt hoffend, sie zu retten.»

«Es gibt viele Menschen, die weinen und viele Verletzte», sagte ein anderer Zeuge.

«Schrecklicher Vorfall»

Die britische Premierministerin Theresa May will nach dem blutigen Zwischenfall noch am Montagmorgen eine Krisensitzung einberufen. Sie sprach von einem «schrecklichen Vorfall». Ihre Gedanken seien bei den Opfern und deren Angehörigen.

Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour-Partei twitterte, er sei «total schockiert». Er habe bereits mit Vertretern der Moschee und der Polizei gesprochen, sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten. Seit 1983 sitzt Corbyn für den Londoner Wahlkreis Islington North im Unterhaus. Islington ist ein Ortsteil von Nordlondon.

Keine Erkenntnisse zu weiteren Verdächtigen

Nach Polizeiangaben gibt es bislang keine Erkenntnisse zu weiteren Verdächtigen. Medienberichten zufolge wollen Augenzeugen hingegen zwei Männer gesehen haben, die aus dem Minivan ausgestiegen seien, nachdem dieser in die Menschengruppe gefahren war.

Notrufe seien kurz nach Mitternacht (01.20 Uhr MESZ) eingegangen, die einen «Zusammenstoss zwischen einem Fahrzeug und Fussgängern» gemeldet hätten, teilte die Polizei mit. Der Stadtteil Finsbury Park liegt im Nordosten der britischen Hauptstadt. Die Polizei riegelte die Gegend um die Seven Sisters Road, wo das Fahrzeug in die Menschen fuhr, ab.

Eyewitness tells me 8 injured - 3 seriously after this van collided with pedestrians #FinsburyPark #SevenSisters pic.twitter.com/kL4aeWEHwC — Matt Vincent (@MRV2899) June 19, 2017

«Gläubige überfahren»

Der Islamdachverband Muslim Council of Britain (MCB) teilte auf Twitter mit, dass ein Lieferwagen Gläubige überfahren habe, als sie die nahe gelegene Moschee im Stadtteil Finsbury Park verlassen hätten. «Unsere Gebete gelten den Opfern», twitterte der MCB.

North London: One man killed. Eight hospitalised after van hits pedestrians outside London mosque. Man arrested. https://t.co/L1Wy88trGR pic.twitter.com/9e0ypeTeSn — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 19. Juni 2017

MCB-Verbandschef Harun Khan schrieb bei Twitter, der Lieferwagen habe die Fussgänger «absichtlich» angefahren. Die Moschee war früher als eine Anlaufstelle für Islamisten bekannt. Als Imam der Moschee von Finsbury Park hatte der in einem US-Terrorprozess zu lebenslanger Haft verurteilte Abu Hamza gewirkt. Hamza hielt in dem Gotteshaus in den 90er Jahren radikalislamische und antiamerikanische Brandreden. Die neue Moschee-Leitung hatte in der Vergangenheit Drohungen erhalten.

Noch bis zum 24. Juni geht in diesem Jahr der muslimische Fastenmonat Ramadan. Die Ramadan-Stiftung brachte den blutigen Vorfall nahe der Moschee in Verbindung mit Islamhass. Mohammed Shafiq von der muslimischen Organisation sagte in der Nacht: «Ich verurteile diese sinnlose und böse Attacke mit einem Lieferwagen gegen muslimische Gläubige ausserhalb der Finsbury-Park-Moschee in London.» Der Islamhass habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, sagte Shafiq der britischen Nachrichtenagentur PA. (sda/dpa/afp/reu)

Update folgt ...

Anschläge in England Die Millionenstadt war erst kürzlich zum Schauplatz eines blutigen Terroranschlags geworden: Am 3. Juni hatten auf der London Bridge und am Borough Market drei Terroristen mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Die Täter wurden kurz darauf von Polizisten erschossen. Am 22. Mai hatte sich zudem ein Attentäter bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt. Im März tötete ein Attentäter beim Westminster mehrere Menschen. (sda)

