So schneidet Hischier bei den NHL-Tests im Vergleich mit Matthews ab

Im «Combine» können die Kandidaten für einen frühen Pick im nächsten NHL-Draft den Klubs zeigen, was in ihnen steckt. Nico Hischier gewann eine Disziplin.

Ein wenig erinnert das NHL Combine an die Aushebung beim Schweizer Militär. Die Kandidaten für einen Platz in der besten Eishockey-Liga der Welt werden auf Herz und Nieren geprüft. In verschiedenen Disziplinen kommt auf den Tisch, was sie auf dem Kasten haben.

Die Teilnahme ist nicht Pflicht, weshalb im letzten Jahr beispielsweise Patrik Laine, Jesse Puljujärvi oder Matthew Tkachuk darauf verzichteten. Dafür zeigte Auston Matthews, was in ihm steckt. Was 2016 der einstige ZSC-Lions-Stürmer und …