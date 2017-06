Bild: AP/Greater Manchester Police

Manchester-Attentat: Neue Bilder des Täters +++ verdächtiges Auto untersucht

Fast zwei Wochen nach dem Terroranschlag in Manchester hat die Polizei in der nordenglischen Stadt am Freitag ein verdächtiges Autos entdeckt und die Umgebung vorübergehend abgeriegelt. Die Anwohner mussten ihre Häuser als Vorsichtsmassnahme verlassen.

Der weisse Nissan Micra sei «möglicherweise für die Ermittlungen von Bedeutung» und werde untersucht, teilte die Polizei auf Twitter mit. Sie bat die Bevölkerung um Informationen, ob das Auto in den vergangenen Monaten bewegt worden sei. Der Attentäter Salman Abedi soll sich vor dem Anschlag in der Gegend aufgehalten haben.

Video: watson/Helene Obrist

Nach Polizeiangaben befinden sich derzeit noch zehn Verdächtige in Verbindung mit dem Anschlag in Untersuchungshaft. Die Männer im Alter zwischen 18 und 44 Jahren werden demnach unter Terrorverdacht festgehalten. Sechs weitere Verdächtige, darunter ein 15-Jähriger und eine 34-jährige Frau, seien inzwischen wieder auf freiem Fuss.

Neue Fotos des Täters veröffentlicht

In der Nacht zum Freitag veröffentlichte die Polizei neue Fotos des Täters. Die Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie der 22-jährige Abedi mit einem grossen blauen Rollkoffer durch die Strassen von Manchester zieht. Die Ermittler suchen seit Dienstag nach dem mysteriösen Gepäckstück. Es sei nicht bei der Tat benutzt worden, hiess es.

Bild: AP/Greater Manchester Police

Die Polizei wisse, dass Abedi Grossbritannien am 15. April verlassen habe und am 18. Mai zurückgekehrt sei, erklärte die Behörde auf Twitter. Nach seiner Rückkehr habe er Bauteile für die bei dem Anschlag benutzte Bombe gekauft. Nun versuchten die Beamten mit einer Rekonstruktion seines Bewegungsprofils herauszufinden, ob Abedi schon vor seiner Ausreise Bombenbauteile in seinem Besitz gehabt habe.

Prinz William traf unterdessen in Manchester Polizeibeamte, die bei dem Terroranschlag auf das Popkonzert von Ariana Grande im Einsatz waren. Dabei dankte der Herzog von Cambridge den Männern und Frauen für ihre «unglaublichen Bemühungen», wie der Kensington-Palast auf Twitter mitteilte.

Ausverkauftes Benefizkonzert

Popsängerin Grande wird am Sonntag für ein Benefizkonzert in die nordenglische Metropole zurückkehren. Tickets für das Konzert, bei dem auch Stars wie Justin Bieber und die Band Coldplay auftreten werden, waren am Donnerstag bereits nach wenigen Minuten ausverkauft.

Am Montag vor einer Woche hatte der 22-jährige Salman Abedi bei einem Terroranschlag auf das Popkonzert von Grande 22 Menschen mit einer Bombe in den Tod gerissen und Dutzende weitere verletzt. (sda/dpa)

Terroranschlag an Ariana-Grande-Konzert in Manchester

Das könnte dich auch interessieren: Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten «Slap her pussy» – dieser Trend unter Mädchen hat es in sich 53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo