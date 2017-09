18 Verletzte nach Terror-Anschlag in Londoner U-Bahn

LATEST: British police declare incident at Parsons Green a terrorist incident, too early to confirm cause of fire https://t.co/dP8YcQckt2 pic.twitter.com/xbVOkLttLS — Reuters UK (@ReutersUK) September 15, 2017

Die britische Polizei stuft den Vorfall an einer Londoner U-Bahn-Station als «terroristischen Akt» ein. Die Explosion in der Londoner U-Bahn ist durch einen selbst gebauten Sprengsatz ausgelöst worden. Das sagte der Chef der Anti-Terror-Abteilung der britischen Polizei, Mark Rowley, am Freitag vor Journalisten. Bei dem Anschlag wurden 18 Menschen verletzt und in Spitäler gebracht. Keiner der Verletzten sei in einer ernsten oder lebensgefährlichen Lage, hiess es in der Mitteilung.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) 15. September 2017

Als Reaktion auf den Vorfall in der Londoner U-Bahn-Station Parsons Green hat die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, den Ort bis auf weiteres zu meiden. Rettungskräfte seien weiterhin im Einsatz, teilte die Metropolitan Police via Twitter mit.

Medienberichten zufolge hatte sich am Freitagmorgen in einem voll besetzten U-Bahn-Wagen eine Explosion ereignet. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer «Flammenwand», die sich in dem Wagen ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen.

Augenzeugen berichteten nach der Explosion von panikartigen Zuständen . «Wir liefen die Treppen runter, und es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen», sagte ein Mann namens Luke am Freitag dem Sender BBC5.

"She says she saw people injured" - Sophie Raworth at Parsons Green tube station after reports of explosion on train https://t.co/bCKuWdNiZj pic.twitter.com/ub0LKtsuNz — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 15, 2017

Eine Frau namens Emma schilderte: «Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren.» Andere Zeugen sprachen von einer «Flammenwand» in dem U-Bahn-Wagen.

Die oberirdische Metro-Haltestelle Parsons Green wurde weiträumig gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auf Fernsehbildern war ein grosses Aufgebot an Rettungskräften zu sehen. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei mit 50 Mann im Einsatz.

Im Fernsehen waren bewaffnete Polizeieinheiten zu sehen. Die Menschen wurden aufgerufen, die Umgebung zu meiden. Der Zugverkehr wurde teilweise unterbrochen.

Bürgermeister Sadiq Khan die Bluttat verurteilt. «Unsere Stadt verurteilt die widerwärtigen Individuen, die mit Terror versuchen, uns zu schaden und unsere Lebensweise zu zerstören», sagte er laut einer am Freitag veröffentlichten Erklärung.

London werde sich niemals vom Terror besiegen lassen. An die Bürger appellierte er, ruhig und zu gleich wachsam zu bleibe

Still unclear but very scary - extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0 — Alex Littlefield (@A_Littlefield) 15. September 2017

