Bild: Nigel Roddis/EPA/KEYSTONE

Partei von Premierministerin Theresa May legt bei Kommunalwahl klar zu

Bei den Kommunalwahlen in Grossbritannien hat die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May ersten Ergebnissen zufolge deutlich hinzugewonnen. Alle anderen Parteien mussten Verluste hinnehmen.

Die Auszählung von 23 der insgesamt 88 Wahlkreise ergab für Mays Tories Mehrheiten in zehn Kommunalräten und mit 553 Sitzen 150 mehr als bei den vorhergehenden Wahlen.

Die oppositionelle Labour-Partei verlor 119 Sitze und kommt den Teilergebnissen zufolge auf 388 Sitze. Labour sicherte sich die Mehrheit in noch fünf Kommunalräten.

Die pro-europäischen Liberaldemokraten verloren 29 Sitze und kamen auf 138, die europafeindliche UKIP gewann nach vorläufigen Ergebnissen keinen einzigen Sitz. Ein Grossteil der Wahlergebnisse wurde für Freitagnachmittag erwartet.

«Schwere Nacht»

Die Konservativen verzeichneten «ihre besten Ergebnisse bei Kommunalwahlen seit zehn Jahren, vielleicht sogar seit 25 Jahren», sagte der Politikwissenschafter John Curtice von der Universität Strathclyde. John McDonnel, rechte Hand von Labour-Parteichef Jeremy Corbyn, sagte dem Sender ITV, es sei eine «schwere Nacht» für seine Partei.

Der Urnengang war der erste wichtige Stimmungstest für May, die nach dem Brexit-Votum Mitte 2016 die Regierungsgeschäfte übernommen hatte. In einem Monat finden die von May vorgezogenen Parlamentswahlen statt.

Bei den Kommunalwahlen ging es um knapp 5000 Sitze in England, Wales und Schottland, unter anderem wurden auch die Stadtpräsidien von Manchester und Liverpool gewählt. Die Wahllokale schlossen erst am Donnerstagabend um 23.00 Uhr.

Mit Spannung erwartet wurde unter anderem das Abschneiden der Schottischen National-Partei. Die Stimmenauszählung in Schottland begann erst am Freitag Vormittag. Dort hatte bei der Brexit-Abstimmung eine Mehrheit für einen Verbleib in der EU gestimmt. Deshalb will Regierungschefin Nicola Sturgeon eine erneute Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands. (nfr/sda/afp/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg 13 Gründe, warum du nie ein Auslandsemester machen solltest «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum 12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann «Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit 12-Jährige wird wegen «verführerischen» Kleides von Schach-Turnier verwiesen Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus 12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast Und am 100. Abend ... Papiersäcke sind besser als Plastiksäckli? Glas ist besser als PET? Schluss mit den Mythen Es hätte das Luxus-Festival des Jahrhunderts werden sollen – und endete katastrophal Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo