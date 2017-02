NATO-General warnt vor «fake news» aus Russland

Bild: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses warnt vor der Streuung russischer Desinformationen nach dem Muster eines Berichts über Vergewaltigungsvorwürfe gegen deutsche Soldaten. Der Bericht, wonach sich deutschsprechende Männer an einer 15-Jährigen in Litauen vergangen haben sollen, «basiert nicht auf echten Ereignissen», sagte der Leiter des höchsten militärischen Gremiums der Allianz, General Petr Pavel, am Samstag in München.

«Das ist ganz klar 'fake news' und ich glaube, wir sollten davon mehr erwarten», sagte Pavel. Hinter den Angaben stecke Russland, das unzufrieden wegen der Entsendung von NATO-Truppen nah an seine Grenze sei.

«Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass mit feindlicher Propaganda und falschen Nachrichten eine feindliche öffentliche Stimmung erzeugt werden soll»

Daher werde es wohl auf Mittel wie Propaganda zurückgreifen, um die öffentliche Meinung gegen die Stationierungen zu beeinflussen. «Das wird stärker werden ... Aber wir werden transparent und konsequent sein», sagte der Tscheche im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.

NATO Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Der estnische Aussenminister Sven Mikser sagte am Rande der Sicherheitskonferenz in München, die osteuropäischen NATO-Staaten müssten sich auf russische Destabilisierungsversuche einstellen.

«Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass mit feindlicher Propaganda und falschen Nachrichten eine feindliche öffentliche Stimmung erzeugt werden soll», sagte er mit Blick auf die Vorwürfe gegen die Bundeswehr-Soldaten.

Russland äussert sich nicht

Russland hat sich bislang nicht zum Vorwurf geäussert, es stecke hinter dem Bericht über die Vergewaltigung. Das deutsche Verteidigungsministerium hatte von einer Desinformationskampagne durch Unbekannte gesprochen. Durch E-Mails an Politiker und Medien sei das Gerücht gestreut worden, Bundeswehr-Soldaten hätten in Litauen eine Minderjährige vergewaltigt.

Geheimdienste in Europa gehen davon aus, dass Russland mit Cyberattacken und Falschmeldungen Regierungen destabilisieren und Wahlen beeinflussen will. So erwartet der deutsche Inlandsgeheimdienst vor der Bundestagswahl im September einen Anstieg russischer Cyberattacken auf Politiker.

Russland hat kürzlich Vorwürfe zurückgewiesen, wonach es sich in den Wahlkampf um das Präsidentenamt in Frankreich eingemischt habe.

Die NATO verlegt derzeit grössere Truppenverbände nach Osteuropa. Die Kampfbataillone in Polen, Litauen, Lettland und Estland sollen Russland vor einem Eingreifen wie 2014 in der Ukraine abhalten. Deutschland führt das Bataillon in Litauen. (wst/sda/reu)

Wie gut kennst du dich mit internationalen Organisationen aus?

1. Wofür steht die Abkürzung OSZE (engl. OSCE)? KEYSTONE Organisation für Stabilität und Zukunftsgestaltung in Europa Organ der souveränen Zentralbanken Europas Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 2. Welche Ziele verfolgt die OSZE? KEYSTONE Stabilisierung des Euros Sicherung des Friedens und Wiederaufbau nach Konflikten Subventionierung der Schuldenstaaten in Europa Gesamteuropäische Harmonisierung der Bildungspolitik 3. Zum Verwechseln ähnlich klingt die Abkürzung OECD. Welche der folgenden Ziele gehören NICHT zur OECD-Konvention? EPA Hebung des Lebensstandards in den Mitgliedstaaten Förderung des Wirtschaftswachstums Ausweitung des Welthandels Koordination der Verteidigungspolitik 4. Wo befindet sich der Sitz der OECD? PD KEYSTONE Château Chillon am Genfersee Wikipedia/Paris 16 Schloss la Muette in Paris Wikipedia/Panicaside33 Europäisches Konferenz- und Kongresszentrum in Luxemburg Wikipedia/Magog the Ogre Millbank Tower in London 5. Die wichtigste globale internationale Organisation ist die UNO, die 1945 gegründet wurde. Welches war ihre Vorgänger-Organisation? KEYSTONE Völkerbund Rotes Kreuz Entente Heilige Allianz 6. Welche dieser Organisationen ist KEINE Unterorganisation der UNO? AP ILO UNWRA NATO FAO 7. Der Internationale Gerichtshof (IGH) mit Sitz in Den Haag ist das hauptsächliche Rechtsprechungsorgan der UNO. Welche der folgenden Aussagen über diese Institution ist korrekt? Wikipedia Der IGH behandelt nur arbeitsrechtliche Streitfälle. Die Urteile des IGH müssen vom UNO-Sicherheitsrat in Kraft gesetzt werden. Nur Staaten können an den IGH gelangen. Die Niederlande als Depositarstaat können die Aufnahme eines Verfahrens per Veto blockieren. 8. Mit dem IGH wird oft der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) verwechselt, der seinen Sitz ebenfalls in Den Haag hat. Der IStGH erliess 2009 erstmals einen Haftbefehl gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt. Um wen handelte es sich? Wikipedia EPA Baschar al-Assad, Syrien EPA Muammar al-Gaddafi, Libyen EPA Alexander Lukaschenko, Weissrussland AP Umar Hasan Ahmad al-Baschir, Sudan 9. Der UNO-Menschenrechtsrat (UNHRC) wurde 2006 ins Leben gerufen, um die UN-Menschenrechtskommission abzulösen. Gegen welchen Staat hat der UNHRC seither am meisten Resolutionen erlassen? PD Wikipedia Israel Wikipedia Nordkorea Wikipedia Sudan PD Syrien 10. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist gewissermassen die Bank der Zentralbanken. Sie verwaltet einen Teil der internationalen Währungsreserven. Wie hoch war das entsprechende Anlagekapital im Geschäftsjahr 2011/12? KEYSTONE 122 Milliarden Euro 204 Milliarden Euro 307 Milliarden Euro 506 Milliarden Euro

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo